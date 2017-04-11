

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;



- Evet veren de hayır veren de başımın tacıdır. Çünkü biz 80 milyonu kardeş bildik. Milleti ayrıştırmaya kimsenin hakkı yok.



- Milleti denize dökmekle tehdit edenlere İzmir pazar günü cevabı verecek.







- (CHP'li Bozkurt'un sözleri) Bu ülkenin asil evlatlarını düşmanla aynı kefeye koydu. Senin ne haddine?



Pazar günü İzmir'in adını uygunsuz sözlerle ananlara İzmir cevabını verecek. 'Evet' çıkacak, Kandil'iniz de sönecek. Bu ülkenin artık terör belasından kurtulması lazım. Enerjimizi tüken bu terörden kurtaracağız. FETÖ de 'Hayır' diyor. Var gücüyle PKK ile kol kola girerek 'Hayır' diyor. Bunlar aynı derenin iki kolu gibi. Bunlar, ülkemizin kalkınmasını istemiyorlar.







kaynak:sabah