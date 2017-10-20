Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, istifası istenen belediye başkanları ile ilgili olarak, "İnanıyorum arkadaşlarımız gereğini yapacaktır" dedi.

RAKKA'DAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK POSTERİ

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

"Terör örgütü ile işbirliği yapmanın ne kadar hazin bir sonuca götürdüğünü bu son fotoğraf göstermiştir. Görüntüler talihsizliktir. PKK teröristbaşının fotoğrafının orada sergileniyor olması talihsizliktir. ABD terör ile işbirliği yapmakla kalmıyor, Suriye'nin geleceğini de tehlikeye atıyor.

"ARKADAŞLARIMIZ GEREĞİNİ YAPACAK"

(İstifası istenen belediye başkanlarıyla ilgili) İnanıyorum arkadaşlarımız gereğini yapacaktır.

VİZE KRİZİ

(Türk ve ABD heyetleri arasındaki vize görüşmesi) Dışişleri yetkilileri karşılıklı olarak değerlendiriyorlar. Ümit ederim, konu suhuletle bir çözüme ulaşmış olur. Teknik düzeyde çalışmalar devam ediyor."

Kaynak: haberinburada