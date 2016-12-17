O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

başbakan yıldırım'dan ilk açıklama

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN İLK AÇIKLAMA

Başbakan Yıldırım, Kayseri'deki terör saldırısının ardından Kahramanmaraş'ta açıklamada bulundu

Tarih : 17 Aralık 2016, 13:27
Puan Ver : Başbakan Yıldırım'dan İlk Açıklama(5/10)4


Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri'deki saldırıya ilişkin geldiği Kahramanmaraş'ta açıklama yaptı. Açıklamalarından satır başları:



"Bu alçak terör eylemi sonucu şehit olan askerlerimiz var. Yaralı askerlerimiz var. Yaralılarımız tedavisi devam ediyor. Şu anda bakanlarımız olay yerindedir. Gerekli çalışmaları oradaki emniyet güçleriyle devam ediyorlar. Gelişmeler belirli aralıklarla vatandaşlarımızla paylaşılacak. Olay bundan ibaret."



"Programımızı niye iptal edeceğiz? Terörü, teröristleri daha da sevindirmeye hiç niyetimiz yok. Terörün amacı bizim moral değerlerimize zarar vermek. Öyle anlaşılıyor ki 15 Temmuz'dan ders almamışlar. Hangi kılıkta, hangi surette gelirse gelsin, terör alçaklıktır, insanlık suçudur, masum insanları öldürmek, insanlığı öldürmek gibidir. Terör örgütü şunu bilmelidir ki Çanakkale ruhu, İstikal ruhu bu millette tam anlamıyla vardır. Bu olaylar terörle mücadele gücümüzü zayıflatmaz, aksine daha da artırır. Bu yüzden programımızı yapacağız. Kahramanmaraş'tan bir kez daha bu alçaklara gereken mesajımızı da hep birlikte vereceğiz."



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Dan  İlk  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER