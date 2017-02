Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika referandum açıklaması... Başbakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı, dolayısıyla artık halk oylaması, diğer adıyla referandumun tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak. Meclisin hallettiği cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu değişikliğin vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak" dedi.







Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde cuma namazı sonrası kendini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, Aksaray'a giderken Acıgöl'e uğradığını dile getirerek, "Biraz geç kaldık ama önemli değil. Sizi görmemiz lazımdı. Sizinle hasret gidermemiz lazımdı. Onun için buradayız. Milletvekillerimiz yolda Acıgöl'ü anlattılar bize. Acıgöl, AK Parti iktidarı boyuncu hep yüzümüzü ak eden, her seferinde de bayrağı biraz daha yukarıya çıkaran mübarek insanların yaşadığı bir yer. Şimdi bugün belli oldu, Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini imzaladı, gün de belli oldu. Büyük gün 16 Nisan" dedi. "Acıgöl hazır mı?" diye soran Yıldırım, vatandaşların "Evet" cevabı üzerine, "İşte Acıgöl, işte Türkiye. Hiç farkı yok. Nevşehir Acıgöl bizim en müstesna, Anadolu'nun çok güzel bir köşesi. Tarihiyle, bereketli topraklarıyla ve her şeyden önce 24 ayar insanıyla farklı bir yer Acıgöl. Ağanın eli tutulmaz. Yüzdeyi siz koyun. Yüzde 88'i görmüş Acıgöl, yüzde 98'i de görür evelallah." ifadelerini kullandı.







"FETÖ AHİR ZAMAN ŞEYTANI DA AYNISINI SÖYLÜYOR"







Başbakan Yıldırım, konuşması sırasında vatandaşların "Üniversite istiyoruz Sayın Başbakanım" diye seslenmeleri üzerine de şunları kaydetti:



"İşi büyüttünüz. Canınız sağolsun. Her şey olur. Yeterki birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Kardeşliğimiz daim olsun. Efendim, bu anayasa değişirse bölünecekmiş Türkiye. Hadi oradan. Teröristler de aynısını söylüyor, PKK aynısını söylüyor, FETÖ ahir zaman şeytanı da aynısını söylüyor. Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin teminatı Acıgöl'dür. Tek millet, tek bayrak, tek vatan. İşte bu kadar. Esas olan budur. Gerisi angarya."







"İNŞALLAH 16 NİSAN TARİHİNDE REFERANDUM YAPILACAK"







Başbakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı, dolayısıyla artık halk oylaması, diğer adıyla referandumun tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak. Meclisin hallettiği cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu değişikliğin vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak." dedi.







