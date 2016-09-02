BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ÇÖZÜM SÜRECİYLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısında hükümetin ilk 100 gününü değerlendiriyor.
Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısında hükümetin ilk 100 gününü değerlendiriyor. Toplantıya, iki gün önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Mehmet Müezzinoğlu da ilk kez katıldı. Yıldırım, yapılan düzenleme ile cezaevlerinden 33 bin 838 hükümlü tahliye edildiğini açıkladı.Çözüm süreciyle ilgili de konuşan Yıldırım," Hükümetimiz iç güvenliğin sağlanması konusunda kararlı. Çözüm mözüm yok. O fırsatı kaçırdılar. Çözüm artık milletle" dedi.
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