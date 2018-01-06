Başbakan Binali Yıldırım, "Tarım da iki önemli kalem olan mazot ve yeme çok büyük destekler vereceğiz." sözleriyle Kırşehir'den çiftçilere müjdeyi verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Nevşehir 6. Olağan Kongresi'nin ardından Kırşehir'e geçti.

Aşıkpaşa Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Kırşehir 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Başbakan Yıldırım, "2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarım da iki önemli kalem olan mazot ve yeme çok büyük destekler vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" sözleriyle müjde verdi.

"2018'DE MAZOT VE YEME DESTEK"

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

AK Parti iktidarı olarak tarım desteklerini kaldıran değil, köylülerimizin yanında olan olduk. Tarım desteklerini 7 kat artırdık. Kırşehir'i hayvancılık alanında desteklemeye devam edeceğiz. 2002'de 36 milyarla devraldığımız tarımdaki milli geliri 161 milyara çıkardık. 4 kat daha büyüttük.

Türkiye tarımda da bir numara oldu. Tarım sigortası uygulamasını başlattık. Gübrede KDV'yi kaldırdık. 2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarım da iki önemli kalem olan mazot ve yeme çok büyük destekler vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun."KILIÇDAROĞLU BIRAK ŞU DARBE SEVİCİLİĞİNİ"

Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir kongresinde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sürdürdü. Yıldırım, salonu dolduran kalabalığın 'Vur vur inlesin, Kemal dinlesin' sloganına 'dinlesin' değil, 'dinlensin' cevabını verdi ve şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu'na bakarsan 'Darbeye direnen vatandaşlarımıza koruma getirmeyin' diyor. Bu ne demektir. Bu darbeci bir zihniyettir. Darbecileri cesaretlendirmektir. Bu ağız FETÖ'nün ağzıdır. Asker kıyafeti giyen FETÖ'cü hainlerin bombalamasını yani o geceyi inkar etmek demektir. Marmaris'te Cumhurbaşkanımıza suikast girişimini, yapılan diğer saldırıları, insanların katledildiğini kabul etmemek, inkar etmek demektir. Kılıçdaroğlu bırak şu darbe seviciliği. Sen rahat rahat TV izlerken bu ülkenin evlatları mücadele etti. Gözünü kırpmadan kahramanca mücadele verdiler. Bu kafayla gençlerin, kadınların yüzüne nasıl bakacaksın? Bu ülkeyi böldürmedik, böldürtmeyeceğiz.

Kaynak: haberinburada