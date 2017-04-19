Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN CHP'NİN İPTAL BAŞVURUSU İÇİN AÇIKLAMA


BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN CHP'NİN İPTAL BAŞVURUSU İÇİN AÇIKLAMA
Tarih : 19 Nisan 2017, 16:57
Puan Ver : Başbakan Yıldırım'dan Chp'nin İptal Başvurusu İçin Açıklama(6/10)6


Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti'de olağanüstü bir kongrenin olmayacağını dile getiren Yıldırım, seçimler için tarih verdi. İl Başkanları Toplantısı'nda ise Yıldırım, referandumun ardından yapılan bazı çağrılara tepki göstererek "Tahriklere kapılmayın, çağrılara kulak asmayın" uyarısında bulundu.



Yıldırım'ın toplantı öncesi açıklamaları şu şekilde:



Yüzde 51.1 'Evet', yüzde 48.9 da 'Hayır' oyları ile bitmiştir. Anayasa değişikliğine yönelik sonuç 'Evet' olarak tecelli etmiştir. Halkın kararı nettir. 'Evet' de veren 'Hayır' da veren vatandaşlarımızın kararı başımızın tacıdır. Siyasi partiler kampanya boyunca vatandaşa bu değişikliğin lehine aleyhine gerekçeleri alabildiğinde anlatmışlardır. Vatandaş sonuçta kararını vermiştir. Bu itirazlar YSK'nın değerlendirmesi sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bizim onun üzerine laf söylememiz yanlış olur. Biz görevimizi yaptık, sandığı milletin önüne getirdik ve milletin kararını vermesini sağladık.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Dan  Chp  Nin  İptal  Başvurusu  İçin  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER