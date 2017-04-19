BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN CHP'NİN İPTAL BAŞVURUSU İÇİN AÇIKLAMA
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti'de olağanüstü bir kongrenin olmayacağını dile getiren Yıldırım, seçimler için tarih verdi. İl Başkanları Toplantısı'nda ise Yıldırım, referandumun ardından yapılan bazı çağrılara tepki göstererek "Tahriklere kapılmayın, çağrılara kulak asmayın" uyarısında bulundu.
Yıldırım'ın toplantı öncesi açıklamaları şu şekilde:
Yüzde 51.1 'Evet', yüzde 48.9 da 'Hayır' oyları ile bitmiştir. Anayasa değişikliğine yönelik sonuç 'Evet' olarak tecelli etmiştir. Halkın kararı nettir. 'Evet' de veren 'Hayır' da veren vatandaşlarımızın kararı başımızın tacıdır. Siyasi partiler kampanya boyunca vatandaşa bu değişikliğin lehine aleyhine gerekçeleri alabildiğinde anlatmışlardır. Vatandaş sonuçta kararını vermiştir. Bu itirazlar YSK'nın değerlendirmesi sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bizim onun üzerine laf söylememiz yanlış olur. Biz görevimizi yaptık, sandığı milletin önüne getirdik ve milletin kararını vermesini sağladık.
kaynak:habertürk
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