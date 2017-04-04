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BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNE TEPKİ


BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNE TEPKİ
Tarih : 04 Nisan 2017, 16:01
Puan Ver : Başbakan Yıldırım'dan Chp'li Milletvekiline Tepki(8/10)8


Yozgat'ta konuşan Başbakan Binali Yıldırım, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un açıklamasına "Densiz, alçak..." sözleriyle tepki gösterdi. Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Türkeş'in hayali de başkanlık sistemiydi. Başbuğ'un hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz" dedi.Başbakan Binali Yıldırım, Yozgat'ta düzenlenen mitingde halka seslendi.



Yıldırım, konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı:



"Alçak PKK'lı teröristlerin kurduğu tuzak sonucu hayatını kaybeden Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bu ülkeyi bölmeye hiçbir alçağın gücü yetmeyecek. Terörle mücadele kararlılıkla devam edecek.



Bu anayasayla çok daha fazla yol alamayız. Anayasayı yapan darbeciler yok olmuş gitmiş. Halen bunların anayasayıyla devem etmek mecburiyetinde miyiz? Milletin tedavi edemeyeceği hiçbir hastalık, hiçbir dert yoktur.



CHP Meclis'te görüşmeler sırasında rezalet çıkardı. HDP, Hendek kazmaktan bu işlere vakit bulamadı. HDP, Kandil'in emrine girdi, milletin oyunu Kandil'e peşkeş çekti. CHP ve HDP bu dönemde ikiz kardeş gibiler. Kılıçdaroğlu tanımayız diyor. Ey Kılıçdaroğlu sen tanısan ne olur tanımasan ne olur? Millet seni tanımaz, zaten tanımıyor. Evet diyenler ihanet ediyor diyor, hadi oradan.



(CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sözleri) Densiz, alçak, sen kimsin bu millete, tehdit etemeye, hakaret etmeye... Bunlar kol kola girmişler. Hayır için çalışıyorlar. CHP'yi, HDP'yi anladık; Avrupa'daki bazı yöneticiler Türkiye'ye karşı ibretlik bir tavır içindeler. Avrupa ülkeleri siz kendi işinize bakın. Türkiye üzerinden siyaset yaparak seçim kazanmaya mı çalışıyorsunuz? Bu yanlış.



 



kaynak:ntv








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Dan  Chp  Li  Milletvekiline  Tepki    haber

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