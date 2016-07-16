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BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA: KALKIŞMA BASTIRILDI, 161 ŞEHİT VAR


BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA: KALKIŞMA BASTIRILDI, 161 ŞEHİT VAR
Tarih : 16 Temmuz 2016, 13:06
Puan Ver : Başbakan Yıldırım'dan Açıklama: Kalkışma Bastırıldı, 161 Şehit Var(10/10)7


Başbakan Binali Yıldırım, beraberinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la birlikte açıklama yapıyor:



"15 Temmuz Cuma gecesi Türk demokrasisi için kara bir lekedir.



Milletimin bütün fertlerine bayraklarıyla meydanlara koşan, bu paralel terör örgütü çetesine karşı dimdik ayakta duran bütün vatandaşlarımın alnından öpüyorum.



15 Temmuz demokrasimizin bayramı olmuştur. Hayatını kaybeden güvenlik güçlerimiz ve sivil vatandaşlarımızı rahtmetle şükranla anıyorum. Yaralılarımıza Allahtan şifa diliyorum. Kahramanca savaşan güvenlik güçlerimizin alnından öpüyorum.



Sevindirici olan bu kalkışma TSK'nın emir komuta hiyerarşisi ile olan bir kalkışma değil TSK içindeki paralel terör yapılanmasının bir kalkışmasıdır. Bu vesileyle vatanını, milletini, bayrağını seven ve bu alçakça girişime prim vermeyen komutanlarımızı ve subaylarımızı tebrik ediyorum...



Bu yaşadığımız olay Türk milletinin demoktasi konusunda ne kadar engin bir tecrübeye sahip olduğunu, demokrasi ve milli iradenin ülkemizin bağımsızlığı için ne kadar önemli olduğunu tüm dünya bir kez daha gördü.



Tankların önüne bayrakla yatan, tankların üstüne çıkan aziz vatandaşlarımız ve canını bu uğurda veren aziz şehitlerimizi bu millet asla ve alsa unutmayacaktır. Bizi arayan dost ülkelere de teşekkür ediyoruz. Paralel çete unsurları artık yüce Türk adaletinin elindedir. Müstehak oldukları her türlü cezayı göreceklerdir...








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Dan  Açıklama  Kalkışma  Bastırıldı  161  Şehit  Var    haber

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