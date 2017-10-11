BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ABD'YE VİZE MESAJI: TEMENNİMİZ İLİŞKİLERİN KISA SÜREDE NORMALE DÖNMESİ
Başbakan Binali Yıldırım, ABD ile yaşanan vize kriziyle ilgili açıklamalarda bulunarak "Temennimiz ilişkilerin kısa sürede normale dönmesi dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Valiler toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. ABD ile yaşanan vize krizine değinen Yıldırım "Temennimiz ilişkilerin kısa sürede normale dönmesi" dedi.
"TÜRKİYE OLARAK SAĞDUYUYU ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ"
İşte Başbakan'ın konuşmasından satır başları:
"Son günlerde Amerika ile yaşadığımız vize krizi gündemin sıcak konularından birisini oluşturuyor. Amerika'nın güvenlik zaafiyetini öne sürerek vize işlemlerini askıya aldığını duyurdu. Biz de ülkemize yakışanı yaptık, mütekabiliyet esasına dayanarak aynı karşılığı verdik. Temennimiz ilişkilerin kısa sürede normale dönmesidir. Türkiye olarak sağduyuyu elden bırakmayacağız.
"SON 1 YILDA 42 BİN 650 OPERASYON YAPTIK"
Son bir yılda teröre karşı, teröristlere karşı, 178'i büyük olmak üzere toplam 42 bin 650 operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Bu faaliyette 298 bin polis, asker ve güvenlik korucusu aktif görev aldı. Son iki yıl içerisinde terörle mücadelede muazzam bir uyum mevcuttur.
Bu sene başından itibaren bin DEAŞ mensubu tutuklandı. 146 ülkeden 53 bin kişinin üzerinde terör zanlısına ülkeye giriş yasağı getirildi.
İDLİB OPERASYONU
Biz bölgede terör değil bir barış kuşağı oluşturmak için gayret sarfediyoruz. Şu an itibarıyla Astana'da alınan kararın gereğini yerine getirmek bakımından askerlerimiz İdlib'de bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Amaç, Suriye'de kalıcı barışın tesis edilmesidir.
VALİLERE MESAJ
Biz en baştan beri millet devletin değil, devlet milletin hizmetinde olacak dedik. Size düşen görev devlet ile millet arasındaki mesafeyi kapatmaktır. Mesafe koymamaktır. Mutluluğunu, sevincini yüreklerinizde hissederek görev yaptığınızı biliyorum. Sizleri bu bilinç ve gayretinizden dolayı tebrik ediyorum fakat hayatın bir gereği olarak sürekli yenilenmeye ihtiyaç var. Başarılarımızla övünerek değil, daima yeni başarılar, daha iyisini nasıl daha iyi yapacağız düşüncesi ile çalışmak mecburiyetindeyiz.
Uzun seneler milletimizin yüzü gülmedi. Hamdolsun, son 15 yılda biz bu durumu tersine çevirdik. Artık milleti yaşat ki devlet yaşatsın, milleti yücelt ki devlet yücelsin prensibini hayata geçirmiş bulunuyoruz."
Kaynak: haberinburada
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