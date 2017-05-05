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başbakan yıldırım'dan abdullah gül sorusuna cevap

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ABDULLAH GÜL SORUSUNA CEVAP

Başbakan Yıldırım, Deniz Baykal'ın gündeme getirdiği 2019'da ortak aday Abdullah Gül olabilir sözlerine yanıt verdi: "Hayır kampanyası yapanlar doğrusu artık Evet çıktığına demek ki tam kani olmuşlar. Şimdi Hayır grubunun makam dağıtma faslına geçmişler, bu iyi bir gelişme."

Tarih : 05 Mayıs 2017, 09:28
Puan Ver : Başbakan Yıldırım'dan Abdullah Gül Sorusuna Cevap(9/10)9


Başbakan Binali Yıldırım, Moldova ziyareti öncesinde, Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı. Yıldırım'ın açıklamaları özetle şöyle: "Gökoğuz bölgesine yapacağımız ziyarette Moldova Başbakanı da bizimle beraber olacak. Serbest ticaret anlaşması ile beraber ülkelerimiz arası ticaretin hızlı bir şekilde artacağını öngörüyoruz. Geçen yıl itibariyle 410 milyon dolar civarında bir gerçekleşme söz konusu oldu. İkili ilişkilerimiz her alanda, ticari alanda, terörle mücadele alanında önemli mesafe katedecek.



'HAYIR KAMPANYASI OLANLAR İKNA OLMUŞ'



Binali Yıldırım daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım, Abdullah Gül'ün 2019'da başkanlık için aday olacağı iddialarının sorulması üzerine şunu söyledi: "Hayır kampanyası yapanlar doğrusu artık Evet çıktığına demek ki tam kani olmuşlar. Şimdi Hayır grubunun makam dağıtma faslına geçmişler, bu iyi bir gelişme. Günü gelmeden kimin nereye aday olacağı arayışına girmek bilgisizlik. Hayır kaybetmiş, Evet kazanmıştır. Halk oylamasının sonucu bir kez daha onlar tarafında da tescil edilmiş."



Yıldırım'a daha sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğitimliler 'hayır' diyor açıklaması soruldu. Yıldırım, "Eğitimli-eğitimsiz ne olacakmış. Oyları yeniden mi sayalım. Eğitimlilerinkini ayrı, eğitimsizlerinkini ayrı bir katsayı ile mi çarpalım? Geçmişte de çobanın oyu ile profesörün oyu aynı olur mu diye bir takım laflar edenlerle bu lafı eden arasında hiçbir fark yoktur" dedi.



 



kaynak:hürriyet








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