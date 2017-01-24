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başbakan yıldırım'dan 112 bin kişiye iş müjdesi!

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN 112 BİN KİŞİYE İŞ MÜJDESİ!

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Cazibe Merkezleri Programı'nda konuştu.

Tarih : 24 Ocak 2017, 12:12
Puan Ver : Başbakan Yıldırım'dan 112 Bin Kişiye İş Müjdesi!(9/10)6


Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Cazibe Merkezleri Programı'nda konuştu. Başbakan Yıldırım, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında toplam yatırım tutarının 19 milyar 600 milyon lira ve öngörülen istihdamın da 112 bin 400 kişi olduğunu söyledi



İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın Doğu ve Güneydoğu bölgesi için açıkladığı özel teşvik programı:



YATIRIMCIYA SIFIR FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ



Yatırım için sıfır faizli yatırım kredisi verilecek. Faiz oranı indirilmiş işletme kredisi verilecek. Diyelim ki faiz oranı 10'sa yarısını devlet karşılayacak, KOBİ'lere uygulanan sistem gibi. Üretim tesislerini büyütmek, yenilemek, işini geliştirmek isteyenlere de ayrıca destek verilecek. Çağrı merkezi kurmak isteyenlere de yatırım desteği verilecek, veri merkezi kurmak isteyenlere de yatırım desteği verilecek.



112 BİN KİŞİYE İŞ MÜJDESİ



Cazibe Merkezleri Programın amacı terörün rahatsız ettiği bölgeleri bir yandan güvenli hale getirirken bir yandan da geciken yatırımları başlatarak göçü azaltmak. Bunun için de seferber olduk ve Bakanlar Kurulu kararı aldık. Yatırımcıları anlamak için talep topladık. 23 il için müracat sayısı bin 200. Toplam yatırım tutarı 19 milyar 600 milyon. Öngörülen istihdam 112 bin 400.



UYGULAMA BUGÜN BAŞLIYOR



Bunların dökümüne gelirsek üretim imalatla ilgili olanları yaklaşık 13 milyar. Diğer kısmı da hizmet sektörü ile ilgili talepler. Görüldüğü gibi gayet yoğun bir ilgi var. Dolayısıyla bugün itibarıyla resmen program başlıyor. Bugünkü toplantının amacı artık uygulamanın başladığını ilan etmektir.



EN AZ 30 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAMAK ŞARTI İLE...



Şimdi biraz daha detaya girelim. Diyelim ki herhangi bir ilimizde üretim yapılacak. Bir fabrika kurulacak. Yatırım yaparken en az 30 kişiye iş sağlamak koşuluyla 2 milyonluk bir yatırım yapacaksınız. Bu teşviklerden bu asgari sınırlarda yararlanmak mümkün. Daha fazlasına bir mani yok.



Eğer hizmet merkezi ise hedefiniz, en az 200 kişiye iş sağlayacaksınız. Ve sözleşmelerinizi ibraz edeceksiniz.



 



kaynak:sabah








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