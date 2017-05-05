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BAŞBAKAN YILDIRIM'A MOLDOVA'DA RESMİ TÖREN


BAŞBAKAN YILDIRIM'A MOLDOVA'DA RESMİ TÖREN
Tarih : 05 Mayıs 2017, 16:30
Puan Ver : Başbakan Yıldırım'a Moldova'da Resmi Tören(10/10)9


Başbakan Binali Yıldırım, Moldova Başbakanı Pavel Filip tarafından resmi törenle karşılandı.



Yıldırım, Devlet Konukevi'ne gelişinde, geleneksel kıyafetli gençlerin ekmek ve tuz ikramıyla karşılandı. Resmi tören, Yıldırım ve Filip'in tören alanında yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.



Başbakan Yıldırım, daha sonra tören kıtasını selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Filip tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Yıldırım ve Filip daha sonra baş başa görüşmeye geçti.



Törende, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker, Fatih Şahin ve Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Hulusi Kılıç yer aldı.



 



kaynak:habertürk








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