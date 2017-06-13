Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

başbakan yıldırım: yeni bir döneme girdik

BAŞBAKAN YILDIRIM: YENİ BİR DÖNEME GİRDİK

Başbakan Yıldırım, "Avrupa Birliği, referandum döneminde ilişkiler açısından çok iyi bir sınav vermedi. Hatta darbe girişiminde de bazı Avrupa ülkeleri sınıfta kaldı. Ama artık yeni bir döneme girdik " dedi.

Tarih : 13 Haziran 2017, 17:16
Puan Ver : Başbakan Yıldırım: Yeni Bir Döneme Girdik(9/10)7






Çankaya Köşkü'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u ile ortak basın toplantısı düzenlen Başbakan Binali Yıldırım, "Avrupa Birliği, referandum döneminde ilişkiler açısından çok iyi bir sınav vermedi. Hatta darbe girişiminde de bazı Avrupa ülkeleri sınıfta kaldı. Ama artık yeni bir döneme girdik. " dedi.



Başbakan Yıldırım şöyle devam etti:



"Bu dönemde Avrupa Birliğinin kendi gelecek vizyonunu bir kez daha gözden geçirmesi ve ona göre kararlar alması gerekiyor. Türkiye olarak biz, Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerini sürdürmek istiyoruz. Gümrük Birliği müzakerelerini yenilemek istiyoruz. Bizde bu irade mevcuttur."

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Yeni  Bir  Döneme  Girdik    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER