Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Başbakan, "Özellikle yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak" dedi.

"EKONOMİYLE İLGİLİ YENİ PROGRAMLARIMIZI UYGULAMAYA SOKACAĞIZ"

"Gündemimiz gayet yoğun. Özellikle yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak. Ekonomi ile ilgili yeni programlarımızı uygulamaya koyacağız. Yaz sezonundan da istifade ederek hazırlık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bakanlar Kurulu gitti, YAŞ da bitti, siz de biraz tatil yapın" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada