

Çankaya Köşkü'nde, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'na katılan Başbakan Binali Yıldırım, "Ekonomik politikalarımızı belirlenen ülkemizin hiçbir yerini başka bir yerinden ayrı tutmadık" dedi. Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:







YATIRIMCIYA SIFIR FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ







"Yatırım için sıfır faizli yatırım kredisi verilecek. Faiz oranı indirilmiş işletme kredisi verilecek. Diyelim ki faiz oranı 10'sa yarısını devlet karşılayacak, KOBİ'lere uygulanan sistem gibi. Üretim tesislerini büyütmek, yenilemek, işini geliştirmek isteyenlere de ayrıca destek verilecek. Çağrı merkezi kurmak isteyenlere de yatırım desteği verilecek, veri merkezi kurmak isteyenlere de yatırım desteği verilecek.







Cazibe Merkezleri Programın amacı terörün rahatsız ettiği bölgeleri bir yandan güvenli hale getirirken bir yandan da geciken yatırımları başlatarak göçü azaltmak. Bunun için de seferber olduk ve Bakanlar Kurulu kararı aldık. Yatırımcıları anlamak için talep topladık. 23 il için müracat sayısı bin 200. Toplam yatırım tutarı 19 milyar 600 milyon. Öngörülen istihdam 112 bin 400.







Bunların dökümüne gelirsek üretim imalatla ilgili olanları yaklaşık 13 milyar. Diğer kısmı da hizmet sektörü ile ilgili talepler. Görüldüğü gibi gayet yoğun bir ilgi var. Dolayısıyla bugün itibarıyla resmen program başlıyor. Bugünkü toplantının amacı artık uygulamanın başladığını ilan etmektir.







* Yatırım yapanlara ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek







* Yatırım için arsa verilecek







* Fabrika ve üretim binası yapımına sıfır faizli kredi verilecek.







* Faiz oranı indirilmiş işletme kredisi verilecek.







ASGARİ 30 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK







Üretime destek var, hizmet sektöründe faaliyet gösteren çağrı ve bilgi merkezi kurulması. Yatırım yapanlar ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. İyi bir fizilite başarılı bir yatırım için olmazsa olmazdır. İstenilen danışmanlık hizmetini biz karşılayacağız. Ayrıca yatırım için yer vereceğiz. Organize sanayi bölgesi dışında da olabilir ama tercihimiz OSB içinde olmasıdır. Ayrıca fabrika bina yapımına destek verilecek. Yatırım için sıfır faizli kredi verilecek, faiz oranı indirilmiş işletme kredisi verilecek. Yatırım tutarı asgari 2 milyon Türk Lirası olacak ve en az 30 kişiyi istihdam edenler bu teşviklerden faydalanacak. Eğer hizmet sektöründe çağrı merkezi açacaksanız en az 200 kişiye iş imkanı sağlayıp, hizmet sözleşmesi yaptığınızı ibraz edeceksiniz.







KENDİ CEBİNDEN DE PARA KOYACAKSIN







Desteklerde özkaynak yüzde 30, kredi yüzde 70. 30 lira sen koyacaksın, 70 lirada devlet koyacak. Fabrika binaları fizibiliteye uygun olarak hazırlanacak. Bina inşaatlarının 20 bin metrekare olması ön görülüyor. Bu 20 bin metrekareye binalar desteklenecek.Herkes elini taşın altına koyacak. Biraz kendi cebinden de para koyacaksın. 30 lira sen 70 lira devlet koyacak. Şimdi biraz daha detaylara girelim: OSB parselleri büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları diğer şehirlerde il özel idarelere devredilecek. Yapımı yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek. Bina inşaatları 20 bin metrekare olması ve 10 milyon TL bedel olması öngörülüyor. Bu ne demek; 20 bin metrekareye kadar olan binalar desteklenecek. İlk 20 bin metrekare kapalı alanı devlet yapacak, kalan kısmı için de kredi alınabilecek.







YERLİ ÜRETİMİ TEŞVİK EDİLECEK







Organize sanayi bölgesi parselleri, büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, diğer şehirlerde ise il özel idarelerine devredilecek. Bu fabrika binaları, fizibiliteye uygun olarak tahsis edilecek, yapımı yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek Büyük yatırımlar organize sanayi bölgeleri dışında desteklenecek. 100 milyon TL ve üzeri yatırımlara özel desteğimiz var. Bina yapıldı. İçeriye alınacak makinelerin sermayesini de karşılıyoruz. Ancak yerli ile ithal makine arasındaki kredi şartları farklı. Burada yerli makine kullanımını teşvik ediyoruz. Fabrika için makine alacaksınız sermayeyi yerli kaynaklardan temin etmek şartıyla karşılıyoruz. Kredi, 2 yıl ödemesiz 6 yıl, bu ithal ederseniz, dışarıdan makine ekipman aldınız. Toplam 6 yıl olacak, sıfır faizli olacak eğer yerli makine teçhizat alırsanız burada dönemi 3 yıla toplam süreyi de 10 yıla çıkarıyoruz. Yerli üretimi teşvik ediyoruz. Yerli imalata daha uzun vadeli kredi veriliyor. Böyle bir pozitif ayrımcılık yapıyoruz.







İŞİNİ BÜYÜTMEK İSTEYENE DE VERİLECEK







Bu tür destekler mevcut işini büyütmek isteyene de verilecek. Diyelim ki, yenileme yapıyorsunuz bunlar için de benzer desteklerden yararlanacaklar. Yatırımın yüzde 30'u öz kaynaktan karşılanacak, faiz sıfır.Ham madde gelecek, işetmenin harekete geçmesi düşük faizli işletme kredisi vereceğiz. Kredi 4 yıl vadeli, ilk yılı ödemesiz. 1 yıl para ödemeyeceksiniz ve düşük faizli olacak, cari faizin yarısı olacak.







Vatandaşlar illerdeki yatırım destek birimlerine ya da doğrudan Kalkınma Bankası'na başvuracak. Proje incelenecek. Hangi desteklerden, hangi oranda yararlanılacağına karar verilecek. Desteklerden yararlanmak için yatırım destek ofislerine başvuru yapılacak. Desteğin verileceği yer Kalkınma Bakanlığı. Burada milletin huzurunda söz veriyoruz. Hayırlı olsun. İş, aş sağlayan herkese destek verilecek. Gerçekten yatırım yapacak olana para var. Elini taşın altına koyup üretecek insanlarla işimiz olur.



Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ne yatırım teşviklerinde önemli bir adım atan hükümet, 22 Kasım tarihli Resmi gazete'de yayımlanan KHK ile yatırımda Cazibe Merkezleri Programı dönemi başlatmıştı.







kaynak:milliyet