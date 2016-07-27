

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'deki Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada, ABD'nin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardındaki, ABD'de ikamet eden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yaklaşımından “üzüntü” duyduklarını belirterek, “ABD sürekli bizden belge istiyor. 265 kişi öldürüldüğünde, uçaklar tarafından bombalandığında ve tanklarla üzerlerinden geçildiğinde ne tür belgeye ihtiyacınız olacak? Deliller açık. Elimizde darbe şüphelilerinin emri bu kişiden (Fetullah Gülen) aldığına yönelik ifadeleri var" dedi.







Başbakan Yıldırım, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Wall Street Journal'a röportaj verdi.







Röportaja yer verilen habere göre Yıldırım, ABD'de 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları Amerikan halkını nasıl etkilediyse, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin de Türk halkını o kadar sarstığını vurguladı.







ABD'den, darbenin ardındaki, Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturan FETÖ elebaşı Gülen'i iade etmelerini talep ettiklerini anımsatan Yıldırım, “Deliller apaçık. Bu terör grubunun bize ve Türk halkına yönelik hain saldırıların sorumlusu olduğunu biliyoruz” dedi.







Yıldırım, ABD yönetiminin, sorumluların adalete teslim edilmesine yönelik tavrını eleştirerek, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik müttefikliğin prosedürle ilgili konulardan daha ağır basması gerektiğine işaret etti.







Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:







“ABD sürekli bizden belge istiyor. 265 kişi öldürüldüğünde, uçaklar tarafından bombalandığında ve tanklarla üzerlerinden geçildiğinde ne tür belgeye ihtiyacınız olacak? Deliller açık. Darbenin şüphelilerinin emri bu kişiden (Fetullah Gülen) aldığına yönelik ifadelerine sahibiz.”







Başbakan Yıldırım, ayrıca, “ABD'nin bu konuyu ele alış biçiminden üzüntülüyüz. ABD'nin bu kişiyi neden bu haliyle teslim edemeyeceğini açıkçası anlayamıyoruz” ifadelerini kullandı.







Yıldırım, FETÖ elebaşı Gülen'in tutuklanması talebiyle ilgili dosyaların ABD'ye gönderildiğini kaydetti.







BAŞBAKAN YILDIRIM SKY NEWS'E KONUŞTU







Başbakan Binali Yıldırım, "Türk ordusu darbe yapmamıştır. Türk ordusunun içinde asker üniforması giyen terörist bir grubun adamları Türk ordusunun tankını, topunu, uçağını, helikopterini izin almadan dışarı çıkararak halkın üzerine ateş açmak suretiyle yönetimi zorla ele geçirme teşebbüsünde bulunmuştur ve bunlar etkisiz hale getirilmiştir" dedi.







Yıldırım, İngiliz Sky haber kanalına yaptığı açıklamada, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından soruşturmaların sürdüğünü, sürecin henüz tamamlanmadığını kaydetti.







Türkiye'de idam cezasının getirilip getirilmeyeceğine ilişkin soruya Yıldırım, şu yanıtı verdi:







"Vatandaşlar haykırıyor: 'İdam gelsin, idam gelsin'. Bütün meydanlarda tek ses bu. Türkiye demokratik bir ülke, demokrasi ile yönetiliyor. Milletin taleplerini duymazdan gelemeyiz. Ancak idamın tekrar geri gelmesi, bizim 'Hadi idamı getiriyoruz' dememizle olmuyor. Adaletle hareket etmemiz lazım. Çünkü Türkiye bir hukuk devleti."







Avrupa Birliği'nden (AB) idam cezasıyla ilgili açıklamaların anımsatılması üzerine ise Başbakan Yıldırım, "Biz milletimizi dinleriz. Önce milletimizi dinleriz, sonra da başkalarını dinleriz. Milletimiz ne derse onu yaparız" dedi.







AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, "Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesi halinde AB üyelik sürecinin duracağına" ilişkin sözlerinin anımsatılması üzerine Yıldırım, Juncker'in daha dikkatli açıklamalar yapması gerektiğini kaydederek, "Türkiye böyle bir tehditle mücadele ederken parmağını kaldırıp Türkiye'ye tehdit savurması onun haddi değil, kusura bakmasın" diye konuştu.