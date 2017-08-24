BAŞBAKAN YILDIRIM, VİETNAM SOKAKLARINDA YÜRÜYÜŞ YAPTI
Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam sokaklarında yürüyüş yaptı. Yıldırım'ın yürüyüş sırasında sportif bir giyim tarzı tercih ettiği ise gözlerden kaçmadı.
Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam'da temaslarına devam ediyor. Yıldırım, yoğun temaslarının ardından dün akşam saatlerinde Vietnam sokaklarında yürüyüş yaptı.
YARDIMCILARI DA YANINDAYDI
Vietnam sokaklarında vatandaşlarla da selamlaşmayı ihmal etmeyen Başbakan Yıldırım'a Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ eşlik etti.Başbakan Yıldırım, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan Vietnamlı gençlerle kısa süre sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
İşte o yürüyüşten kareler:
Kaynak: haberinburada
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