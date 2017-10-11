BAŞBAKAN YILDIRIM, VALİLERİ KARŞISINA ALIP UYARDI: HATA YAPIN AMA HAİNLİK YAPMAYIN
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde ağırladığı 81 ilin valisine uyarılarda bulunarak "Mesele ülkenin geleceği ve menfaati ise hata yapın ama hainlik yapmayın." dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde ağırladığı 81 ilin valisine uyarılarda bulundu. "Mesele ülkenin geleceğiyse hata yapın ama hainlik yapmayın" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: Hata yapmaya alan var ama hainliğe asla alan yok.
"ARTIK MİLLETİ YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN DİYORUZ"
İşte Binali Yıldırım'ın valilere yaptığı uyarılar:
"Biz en baştan beri millet devletin değil, devlet milletin hizmetinde olacak dedik. Size düşen görev devlet ile millet arasındaki mesafeyi kapatmaktır. Mesafe koymamaktır. Mutluluğunu, sevincini yüreklerinizde hissederek görev yaptığınızı biliyorum. Sizleri bu bilinç ve gayretinizden dolayı tebrik ediyorum fakat hayatın bir gereği olarak sürekli yenilenmeye ihtiyaç var. Başarılarımızla övünerek değil, daima yeni başarılar, daha iyisini nasıl daha iyi yapacağız düşüncesi ile çalışmak mecburiyetindeyiz.
Uzun seneler milletimizin yüzü gülmedi. Hamdolsun, son 15 yılda biz bu durumu tersine çevirdik. Artık milleti yaşat ki devlet yaşatsın, milleti yücelt ki devlet yücelsin prensibini hayata geçirmiş bulunuyoruz.
HATA YAPIN AMA HAİNLİK YAPMAYIN
Mesele ülkenin geleceği ve menfaati ise hata yapın ama hainlik yapmayın. Hata yapmaya alan var ama hainliğe asla alan yok. Bulunduğunuz şehirlerden milletin emaneti sizlerin omuzlarınızdadır. Rızasını beklediğiniz yegane mercii milletin ta kendisidir."
Kaynak: haberinburada
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