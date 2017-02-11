Başbakan Yıldırım: Tuzaklara Dikkat
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BAŞBAKAN YILDIRIM: TUZAKLARA DİKKAT


BAŞBAKAN YILDIRIM: TUZAKLARA DİKKAT
Tarih : 11 Şubat 2017, 12:54
Puan Ver : Başbakan Yıldırım: Tuzaklara Dikkat(7/10)6


Başbakan Binali Yıldırım, Antalya Kemer'de yapılan belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:"Türkiyemizi bir baştan bir başa imar etmek için çıktığınız bu yolda başarılı ve bereketli çalışmalar diliyorum. AK Parti olarak Türkiye'nin en büyük siyasi kadrosuyuz. Aşkla, imanla yeniden tazelenmek için istişare ve değerlendirmeler yapmak için turizmin başkenti Antalya'dayız. Bize ev sahipliği yapan milletvekillerimize, belediye başkanımıza ve Dışişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Birlikteyiz, omuz omuzayız. Uzun ince bir yoldayız, yürüyoruz, gündüz gece. Rabbime hamdolsun ki milletimizle yönümüz, istikametimiz hep aynı oldu, aynı olmaya devam edecek.



DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN SANDIĞA GİDECEĞİZ



Size yakışan hizmet için gece gündüz çalışmak. Sizler de tam olarak bunu yapıyorsunuz. Ülkemizi doğusu, batısı, güneyi, kuzeyiyle geleceğe hazırlamak için var gücünüzle gayret gösteriyorsunuz. Bu güzel vatanın bir evladı olarak gerçekleştirdiğiniz bütün bu güzel işler için sizlere partim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Gelecek çalışmalarınızda da aynı şekilde AK Parti'ye yakışan hizmet anlayışıyla, canla, başla gayret göstereceğinize emin. Allah yolunuzu, yolumuzu açık eylesin. Önümüzde halk oylaması var. Tarih netleşti; 16 Nisan Pazar günü bir kez daha milletimiz sandığa gidecek. Daha güzel bir gelecek, daha güçlü bir Türkiye, daha kalkınmış şehirler için sandığa gideceğiz.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Tuzaklara  Dikkat    haber

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