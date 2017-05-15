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Başbakan Yıldırım Son Kez Ak Parti Grubuna Hitap Edecek
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başbakan yıldırım son kez ak parti grubuna hitap edecek

BAŞBAKAN YILDIRIM SON KEZ AK PARTİ GRUBUNA HİTAP EDECEK

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti kürsüsündeki son konuşmasında teşekkürlerini iletecek

Tarih : 15 Mayıs 2017, 16:34
Puan Ver : Başbakan Yıldırım Son Kez Ak Parti Grubuna Hitap Edecek(7/10)9


Başbakan Binali Yıldırım, yarın saat 11.30'da partisinin grubunu Meclis'te toplayacak. Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı olarak son kez kürsüde bulunacak.



TEŞEKKÜRLERİNİ İLETECEK



AK Parti, 21 Mayıs 2017 tarihinde 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni yapacak. Kongreyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu partinin tekrar genel başkanı olacak. Önümüzdeki pazar günü gerçekleştirilecek kongre öncesi Başbakan Yıldırım Meclis kürsüsünden genel başkan olarak son konuşmasını yapacak. Parti grubuna seslenecek olan Yıldırım, grubundaki isimlere teşekkürlerini iletecek. 21 Mayıs'taki olağanüstü büyük kongrenin ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar partisinin genel başkanı olacak.



 



kaynak:habertürk








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