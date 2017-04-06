

Başbakan Yıldırım, dün akşam katıldığı bir canlı yayında, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le çok sorun yaşadıklarını anlattı. Yıldırım, Sezer'e gönderdiği belgelerin onaylanmadığını belirterek, belgeyi geri getiren yöneticinin sözlerini aktardı: "Sırıtarak Naber Bakan Bey?Bu ne demek biliyor musunuz? Benim patronum cumhurbaşkanı, sen değilsin" ifadelerini kullandı.



Başbakan Binali Yıldırım, dün Habertürk TV'nin ortak yayınında yaptığı açıklamada AK Parti döneminde eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile yaşanan problemleri anlattı.



Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka kuvvetli bir iktidara sahip olması gerektiğini söyleyen Yıldırım, geçmişte yaşanan hükümet krizlerinden örnekler verdi.



Siyasi krizlerin ekonomik krizleri beraberinde getirdiğine işaret eden Yıldırım, 2001 ekonomik krizine işaret ederek, "En son rahmetli Ecevit çok aradı, buldu, 'Ne kadar iyi bir adam', Ahmet Necdet Sezer'i 'Dünyada eşi benzeri yok' dedi, getirdi. Bütün parti liderlerini ikna etti. Bir gün anayasa kitabını bir fırlattı Ecevit'in kafasına, Türkiye yerle bir." diye konuştu.







kaynak:yenişafak