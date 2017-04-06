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BAŞBAKAN YILDIRIM: SIRITARAK 'NABER BAKAN BEY' DEDİ


BAŞBAKAN YILDIRIM: SIRITARAK 'NABER BAKAN BEY' DEDİ
Tarih : 06 Nisan 2017, 10:55
Puan Ver : Başbakan Yıldırım: Sırıtarak 'naber Bakan Bey' Dedi(6/10)8


Başbakan Yıldırım, dün akşam katıldığı bir canlı yayında, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le çok sorun yaşadıklarını anlattı. Yıldırım, Sezer'e gönderdiği belgelerin onaylanmadığını belirterek, belgeyi geri getiren yöneticinin sözlerini aktardı: "Sırıtarak Naber Bakan Bey?Bu ne demek biliyor musunuz? Benim patronum cumhurbaşkanı, sen değilsin" ifadelerini kullandı.



Başbakan Binali Yıldırım, dün Habertürk TV'nin ortak yayınında yaptığı açıklamada AK Parti döneminde eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile yaşanan problemleri anlattı.



Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka kuvvetli bir iktidara sahip olması gerektiğini söyleyen Yıldırım, geçmişte yaşanan hükümet krizlerinden örnekler verdi.



Siyasi krizlerin ekonomik krizleri beraberinde getirdiğine işaret eden Yıldırım, 2001 ekonomik krizine işaret ederek, "En son rahmetli Ecevit çok aradı, buldu, 'Ne kadar iyi bir adam', Ahmet Necdet Sezer'i 'Dünyada eşi benzeri yok' dedi, getirdi. Bütün parti liderlerini ikna etti. Bir gün anayasa kitabını bir fırlattı Ecevit'in kafasına, Türkiye yerle bir." diye konuştu.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Sırıtarak    Naber  Bakan  Bey    Dedi    haber

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