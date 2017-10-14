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Başbakan Yıldırım: Sınırımızda terör devletine izin vermeyeceğiz

BAŞBAKAN YILDIRIM: SINIRIMIZDA TERÖR DEVLETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Suriye ve Irak sınırında bir şer kuşağı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Başbakan Binali Yıldırım, ''Milletimiz rahat olsun, orada terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz'' dedi.

Tarih : 14 Ekim 2017, 17:20
Puan Ver : Başbakan Yıldırım: Sınırımızda Terör Devletine İzin Vermeyeceğiz(9/10)5

AK Parti'nin Yalova 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde konuşan Başbakan Yıldırım: "Ülkemizin güneyinde Suriye ve Irak hudutlarımızda bir şer kuşağı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu projeyi yapanları biliyoruz. Milletimiz rahat olsun. Bizim kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar şunu iyi bilsin. Orada bir terör devleti kurulmasına bu millet asla müsaade etmeyecek" açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Vesayet odaklarına, kumpasçılara karşı dimdik durduk, milletin hakkını hukukunu sonuna kadar savunduk. İnşallah nice nice destanları yine birlikte yazacağız, bu kadrolarla yazacağız. Önümüzde yeni hedefler, yeni fırsatlar, yeni zorluklar da var. Liderimiz, kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde zorlukları aşa aşa bu aşamaya geldik.

"GEREKEN NEYSE YAPILACAK"

Ülkemizin itibarına, egemenlik haklarına saldırı nereden gelirse gelsin misliyle karşılığını bulur. Bugüne kadar ne dedik, 'Diklenmeyeceğiz ama dik duracağız.' Ülkemizin onurunu, itibarını korumak için gereken neyse yapacağız.

"BU PROJEYİ YAPANLARI BİLİYORUZ"

Ülkemizin güneyinde Suriye ve Irak hudutlarımızda bir şer kuşağı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu projeyi yapanları biliyoruz. Milletimiz rahat olsun. Bizim kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar şunu iyi bilsin. Orada bir terör devleti kurulmasına bu millet asla müsaade etmeyecek.

"TEK TEK HESAP VERİYORLAR"

(FETÖ davaları) O darbenin arkasındakiler şimdi tek tek hesap veriyor. Başlangıçta Türk yargısıyla, mahkemeleriyle dalga geçtiler ama ne yaparlarsa yapsınlar kararlar birer birer çıkıyor. Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacaktır.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP VERDİ

Bizim boş laflarla işimiz yok. Kemal Bey, bir konuşma yapıyor, diyor ki 'İdlib'e gitmek doğru bir karardır, onun için biz tezkereye de 'evet' dedik, destek olduk.' Konuşmanın bir bölümünde, önceki söylediğini unutuyor, 'İdlib'te eğer bir askerimiz şehit olursa bunun sorumlusu da Erdoğan'dır.' diyor. Yazık be kardeşim. Hem tezkereye 'evet' diyeceksin hem İdlib'e asker gitmesini destekleyeceksin, ondan sonra da asker üzerinden, şehitler üzerinden siyaset yapacaksın. Millet bunları yutmaz, dürüst olmak lazım. Özü sözü bir olan, gelecek vadeden, projeleriyle gelecek vadeden bir muhalefete Türkiye maalesef hasret kaldı. Onun için de AK Parti her seçimde rakibi olarak da yine kendisini buldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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