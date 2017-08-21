Singapur'da katıldığı konferansta konuşan Başbakan Yıldırım, "Singapur'la serbest ticaret anlaşmasının onay süreci tamamlandı. Kısa süre içerisinde hayata geçecek" dedi. Yıldırım, "Türkiye iyi bir iş ortağı, güvenilir bir dost, etkin bir mesai arkadaşıdır. Türkiye bugün G20 üyesi bir ülkedir. Satın alma paritesi, 2 milyar dolar gayrisafi hasılası ile dünyanın en büyük 13. ekonomisidir. Ülkemiz, küresel alanda etkin bir rol oynamaktadır" diye konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"ASYA'YA YÖNELİK TİCARET HACMİMİZ 6 KAT ARTTI"

Afrika, Asya-Pasifik ve Latin Amerika'ya yönelik açılımlarımızın, dış politikada önemli yer tutmaktadır. Bu politikalarla birlikte, Asya'ya yönelik ticaret hacmimiz 6 kat artmıştır. Türkiye'nin temel dış politika eksenleri bugün de güncelliğini koruyor. AB üyeliği ülkemiz için stratejik hedeftir. AB ile Gümrük Birliği içindeki tek aday ülkeyiz. AB ile ticaretimiz yaklaşık 146 milyar dolar seviyesindedir. Gümrük Birliği'ni güncelleyerek ticaret hacmini ikiye katlamak istiyoruz.

Türkiye, NATO'nun da en önemli üyelerinden birisidir. Ülkemiz terörle mücadele dahil olmak üzere, ittifakta yönlendirici rol oynuyor. Türkiye, BM çatısı altında aktif çalışmalara devam etmektedir. Türkiye, işbirliğini ön plana çıkaran ve aktif bir politika izleyen bir ülkedir. Mevcut dostlukları güçlendirmek ve bölgemizde, gerekse uzak coğrafyalarda daha çok dost kazanmayı hedefliyoruz.

"21. YÜZYIL ASYA'NIN YÜZYILI"

Aramızda imzalanan serbest ticaret anlaşması yeni nesil bir anlaşmadır. Bu anlaşmada kamu alım ve tarım gibi sektörler ilk defa yer almaktadır. Bu Singapur'a verdiğimiz önceliğin bir neticesidir. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan, modern İpek Yolu'nu geliştirmek için bölgedeki ülkelerle yakın işbirliğimiz devam ediyor. Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması vasıtasıyla, Asya'nın yeniden odağa yerleştiğini görmekteyiz. 21. yüzyılın Asya'nın yüzyılı olduğu tespiti çok doğru bir tespit olacak.

TÜRKİYE SON 15 YILDA ÖNEMLİ KADEME KAYDETTİ

"Türkiye ile Singapur arasında çok büyük fırsatlar var. Türkiye son 15 yılda epey kademe kaydetti. Bizim bunu aynı şekilde sürdürmemiz lazım. Pek çok iş alanı var. Bunları Singapurlu iş adamları Türk iş adamlarıyla gerçekleştirebilirler."

"Suriye'de Irak'ta ömür boyu bu karışıklık devam edecek değil. Oradaki yaraların sarılması, oradaki insanların geleceğe hazırlanması büyük gayretler gerektiriyor. Singapur güçlü finans kaynağına sahip. Türk müteahhitleri Çin'den sonra geliyor. Tecrübe, yetişmiş iş gücü, finansal imkanlarla bir araya gelince çok güzel işler başarılabilir. Türkiye'nin dünya çapında gelişmiş bir hava yolu ağı var. Dünyanın 236 noktasına direkt uçuklarımız var. Singapur'la direkt uçuşlarımız var. Yeni havaalanı açıldığında bu daha da artacak."

"UZAKDOĞU'YA SİNGAPUR ÜZERİNDEN ULAŞACAĞIZ"

"Uzakdoğu'ya Singapur üzerinden ulaşacağız. Ortadoğu'ya da Türkiye ile ulaşılacak. Singapur'la birbirimize benzer özelliklerimiz var. Bunu bir sinerjiye ve katma değere dönüştürme şansımız var. İş adamlarımız için güven ve öngörülebilirlik gerekiyor. Türkiye'ye geçtiğimiz sene demokrasiyi yok etmek, Cumhurbaşkanı ve hükümeti yok etmek için bir girişim başlattı. Ancak vatanını seven Türk milleti bunu defetti. Biz o günden sonra dostlarımızı tanıdık. Singapur gerçek dostlarımızdan biriydi. Dışişleri Bakanı hemen Türkiye'ye geldi. Bunun için de teşekkür ediyorum. Geçen yıl bu darbe girişimine rağmen yüzde 2.9 büyüme sağladık. Bu yıl yüzde 7 civarı bir büyüme öngörüyoruz."

"Bundan sonraki gelecek 10 yıllarda en istikrarlı ülke Türkiye olacak. Biz bir anayasa değişikliği yaptık. Okumadan bilgisi olmadan bilgisi olmadan ilgisi olanlar oldu. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Demokrasi dışı girişimler ülkemizde yaşanmasın diye yaptık."

Kaynak: haberinburada