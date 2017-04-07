BAŞBAKAN YILDIRIM: PKK VE FETÖ ORTAK ÇALIŞIYORLAR
Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz'da Kandil'den örgütün ele başlarının dağdakilere talimat verdiğini, bu gece askerlere saldırmayın dediğini dile getirdi
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "PKK ve FETÖ ortak çalışıyorlar. Bunların ikisi de ihanet şebekesidir. Bunlar aynı gövdenin kolları. PKK, FETÖ, DEAŞ aynı merkezden, aynı yüksek akıldan emir alıyorlar. Hollanda'nın İsviçre'nin diğer Avrupa ülkelerinin yaptıklarına bakın bunu anlarsınız." dedi.
Yıldırım, Karayolları Kavşağında düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Şırnak'a, Şırnak'ın yiğit insanlarına borçlu olduklarını ifade ederek, 15 Temmuz gecesinde Şırnak'ın da milletini, bayrağını, devletini, vatanını, cumhurbaşkanını, Meclis'i, başbakanı korumak için sokaklara döküldüğünü belirtti.
15 Temmuz gecesi Cizre'deki "105. nokta" direnişini hatırlatan Yıldırım, "Cizreliler Şeraffetin Elçi Havaalanı'nı kapattınız, o alçakların, o teröristlerin Ankara'ya gitmesini önlediniz. Evlerinizden, köylerinizden koştunuz, hava alanında bedenlerinizi siper ettiniz. Eğer Şırnak direnmeseydi, darbeciler durdurulmasaydı, Ankara'da daha fazla kan dökeceklerdi." diye konuştu.
kaynak:habertürk
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