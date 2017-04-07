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başbakan yıldırım: pkk ve fetö ortak çalışıyorlar

BAŞBAKAN YILDIRIM: PKK VE FETÖ ORTAK ÇALIŞIYORLAR

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz'da Kandil'den örgütün ele başlarının dağdakilere talimat verdiğini, bu gece askerlere saldırmayın dediğini dile getirdi

Tarih : 07 Nisan 2017, 17:04
Puan Ver : Başbakan Yıldırım: Pkk Ve Fetö Ortak Çalışıyorlar(10/10)10


AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "PKK ve FETÖ ortak çalışıyorlar. Bunların ikisi de ihanet şebekesidir. Bunlar aynı gövdenin kolları. PKK, FETÖ, DEAŞ aynı merkezden, aynı yüksek akıldan emir alıyorlar. Hollanda'nın İsviçre'nin diğer Avrupa ülkelerinin yaptıklarına bakın bunu anlarsınız." dedi.



Yıldırım, Karayolları Kavşağında düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Şırnak'a, Şırnak'ın yiğit insanlarına borçlu olduklarını ifade ederek, 15 Temmuz gecesinde Şırnak'ın da milletini, bayrağını, devletini, vatanını, cumhurbaşkanını, Meclis'i, başbakanı korumak için sokaklara döküldüğünü belirtti.



15 Temmuz gecesi Cizre'deki "105. nokta" direnişini hatırlatan Yıldırım, "Cizreliler Şeraffetin Elçi Havaalanı'nı kapattınız, o alçakların, o teröristlerin Ankara'ya gitmesini önlediniz. Evlerinizden, köylerinizden koştunuz, hava alanında bedenlerinizi siper ettiniz. Eğer Şırnak direnmeseydi, darbeciler durdurulmasaydı, Ankara'da daha fazla kan dökeceklerdi." diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Pkk  Ve  Fetö  Ortak  Çalışıyorlar    haber

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