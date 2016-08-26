BAŞBAKAN YILDIRIM: OLDU-BİTTİYE ASLA İZİN VERİLMEYECEK
Başbakan Binali Yıldırım, "Suriye'nin kuzeyinden, Türkiye'ye yönelik hiçbir tehdidin kalmadığından emin olana kadar bu operasyonlar sürecek, oldu bittiye asla izin verilemeyecek" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "TSK'mızın yürüttüğü operasyonla, sınırlarımızın, başta DAEŞ olmak üzere tüm terör örgütlerinden temizlenmesi amaçlanmaktadır.
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