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başbakan yıldırım: oldu-bittiye asla izin verilmeyecek

BAŞBAKAN YILDIRIM: OLDU-BİTTİYE ASLA İZİN VERİLMEYECEK

Başbakan Binali Yıldırım, "Suriye'nin kuzeyinden, Türkiye'ye yönelik hiçbir tehdidin kalmadığından emin olana kadar bu operasyonlar sürecek, oldu bittiye asla izin verilemeyecek" dedi.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 11:55
Puan Ver : Başbakan Yıldırım: Oldu-Bittiye Asla İzin Verilmeyecek(0/10)


Başbakan Binali Yıldırım, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "TSK'mızın yürüttüğü operasyonla, sınırlarımızın, başta DAEŞ olmak üzere tüm terör örgütlerinden temizlenmesi amaçlanmaktadır.








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