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Başbakan Yıldırım: Ocak'ta Türkiye'de 9 Bin 631 Şirket Kuruldu

BAŞBAKAN YILDIRIM: OCAK'TA TÜRKİYE'DE 9 BİN 631 ŞİRKET KURULDU

5. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni'nde konuşan Başbakan Yıldırım, Ocak'ta Türkiye genelinde, 9 bin 631 yeni şirket kurulduğunu açıkladı.

Tarih : 01 Mart 2018, 13:40
Puan Ver : Başbakan Yıldırım: Ocak'ta Türkiye'de 9 Bin 631 Şirket Kuruldu(10/10)6

5. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni'nde konuşan Başbakan Yıldırım, "Ocak 2018'de Türkiye genelinde, 9 bin 631 yeni şirket kuruldu. Kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 61 arttı. 2018 için felaket senaryoları anlatanlara buradan ithaf ediyorum" dedi.

Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları şöyle;

"ÖZEL SEKTÖRÜN YATIRIMI 900 MİLYARIN ÜZERİNDE"

Türkiye'nin kalkınması özel sektörün gücüyle oluyor, zannedilir ki devlet eliyle kalkınıyoruz. Yatırımın büyük kısmını özel sektör yapıyor. Bu sene kamu yatırımlarının toplamı 128 milyar. Özel sektörün yaptığı yatırım 900 milyarın üzerinde. 1 trilyonun üzerinde yatırım yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin övüneceği, gurur duyacağı bir özel sektörü var. Bu da bizim gelecek güvencemizdir. O yüzden Türkiye kolay kolay küresel, bölgesel krizlerden etkilenmiyor ve ekonomide istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

"FELAKET SENARYOLARI YAPANLARA İTHAF EDİYORUM"

16 yılda AK Parti iktidarının Türkiye'de inşa ettiği güven ve istikrar ortamı yatırımcılarımızın orta ve uzun vade plan yapmasına vesile oldu.İş kurmak veya işini geliştirmek isteyen herhangi bir girişimci ülkede güven istikrar olduğu için kendisi işine odaklanabilir, bizim en büyük kaynağımız insanımızdır.Kadınlarımıza gençlerimize engellilere ilave istihdam sağlayan özel sektöre ilave pirim desteği sağlıyoruz. Ocak 2018'de Türkiye genelinde 9631 yeni şirket kuruldu, bir önceki aya göre yüzde 61 arttı. Felaket senaryoları yapanlara ithaf ediyorum.

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Kaynak: haberinburada



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