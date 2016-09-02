BAŞBAKAN YILDIRIM ‘NOKTAYI KOYDU': ÇÖZÜM MÖZÜM YOK
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ardından çözüm sürecine bir nokta da Başbakan Binali Yıldırım koydu: “Çözüm mözüm yok. O fırsatı kaçırdılar.”
65'inci hükümetin ilk 100 gününü değerlendiren Yıldırım, Türkiye'nin artık ‘terörle mücadelede' ateşkesin son bulduğu 24 Temmuz'dan bu yana farklı bir anlayışla devam ettiğini söyledi.
‘Üç yıl içinde zararı ortadan kaldıracağız'
Bölgede ekonomik yatırımları artıracaklarını belirten Yıldırım şöyle devam etti: Ülkenin her köşesinde vatandaşın can mal güvenliği sağlanıncaya kadar terör mensuplarının vatandaşa yönelik saldırıları bitinceye kadar operasyonlar devam edecek. Bu hafta sonu pazar günü doğu ve güneydoğu illerini kapsayan bir yeniden kalkınma projesi ve ekonomik gelişme programını devreye alacağız.
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