

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'ne bağlı Tunçbilek Beldesi'nde yeraltı kömür ocağında dün işçilerle birlikte iftar yaptıktan sonra Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitaben konuşma yaptı. Ak Parti bayraklarının donatıldığı meydanda kurulan platformda da Başbakan Yıldırım ve bakanlar Süleyman Soylu ile Berat Albayrak, boyunlarına da Ak Parti atkıları taktı.



Maden işçilerinin 55 olan emeklilik yaşını 50'ye indirdiklerini belirten Başbakan Yıldırım yıpranma hakkıyla madencilerin 43 yaşında emekli olabileceğini söyledi. Türkiye Kömür İşletmeleri'nin iptal ettiği işçi alımını tekrar açmaya karar verdiğini ifade eden Yıldırım, ilk etapta Kütahya'dan 100 kişinin işe alınacağını açıkladı. 1 Kasım seçimleri öncesinde verdikleri sözleri yerine getirdiklerini anlatan Yıldırım, "2002 yılından buyana asgari ücrette yüzde 127 artış oldu. Muhtar maaşlarını da 950 liradan 1300 liraya yükselttik" dedi.



14 YILI BOŞUNA GEÇİRMEDİK



Türkiye'nin bütün bölgelerine hizmet götürdüklerini ifade eden Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu millet derdiyle yollara düşen sevgili kardeşlerim. Hizmet aşkıyla büyük Türkiye davası ile yola çıktık. Kütahya'ya Tavşanlı'ya bu güne kadar ne hizmetler yaptık. Bunları siz biliyorsunuz. 14 yıl birlikte geçirdik. Ama bu 14 yılı boşuna geçirmedik. Birçok sorunun üstesinden geldik. Sorunları hizmetlere dönüştürerek bu günlere geldik. Ekonomide, ulaştırmada, sağlıkta hatırı sayılır kalkınmalara ve hizmetlere imza attık. Türkiye'nin bütün bölgelerinde memleketin her köşesinde hizmetlerimiz evel Allah birer birer bitti. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Ekmeği böldük, milleti birleştirdik. Bölünmüş yollar hayat kurtarıyor. Türkiye'nin kaynaklarını yine Türkiye için, insanımız için hizmete dönüştürdük. Türkiye istikrar içinde büyümeye devam ediyor. Bakın dünya büyüme rakamları açıklandı. Türkiye en fazla 2016 ilk dört ayında en hızlı büyüyen dünyanın 5 ülkesi arasına girdi. Türkiye'ye yakışan budur. Türk milletine yakışan budur. Yeni dönemde hedefimiz daha fazla kalkınmak daha fazla adalet daha fazla hakça paylaşmak olacaktır."



"YOLLARI BÖLERİZ AMA TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ"



Başbakan Yıldırım, ülkeyi bölmeye çalışanların hak ettikleri cezayı alacaklarını söyledi. Yıldırım şöyle konuştu:



"Bazıları var kilometrelerce laf konuşur, bir arpa boyu yol kat edemez. Ama Ak Parti var, kilometrelerce yol yapar bir arpa boyu konuşur. Laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan Ak Parti. Değerli hemşerilerim Kütahya deyince tek devlet akla gelir, tek millet akla gelir. Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği Kütahya'dan sorulur. Değerli kardeşlerim yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Ekmeğimizi böleriz milleti böldürtmeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamını getirdim. Hiç merak etmeyin, geleceğimiz bu günümüzden daha güzel olacak, her şey daha güzel olacak. Bu ülkeyi bölmeye çalışan gafiller, teröristler, hak ettikleri cezayı alacaklar bundan hiç şüpheniz olmasın. Çeşitli tezgah kuranlar, desise kuranlar bu yüce milletten er geç alacaklardır."



VALİ DE ELİNİ HAVAYA KALDIRDI



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının ardından bakanlar Süleyman Soylu ve Berat Albayrak ile Ak Parti milletvekilleri, Kütahya Valisi Şerif Yılmaz, belediye başkanları ve Ak Parti il başkanın isimleri anons edildi. İsimleri okunanlar, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanında toplandı. Bu sırada sunucu anonslara "İşte Ak Parti, işte ak kadrolar" diye devam etti, Vali Şerif Yılmaz da Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkalarıyla birlikte elini havaya kaldırdı.



Başbakan Binali Yıldırım ile bakanlar Süleyman Soylu ve Berat Albayrak Tavşanlı'dan helikopterle Ankara'ya döndü.