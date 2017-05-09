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BAŞBAKAN YILDIRIM KONUŞUYOR


BAŞBAKAN YILDIRIM KONUŞUYOR
Tarih : 09 Mayıs 2017, 12:26
Puan Ver : Başbakan Yıldırım Konuşuyor(10/10)8


Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şu şekilde;



Türkiye olarak hem kendi güvenliğimizin hem de başkalarının güvenliğini korumanın önemli olduğunu hep söylüyorum. Kendi güvenliğimiz için, inancımız için hürriyet istediğimiz için başkaları için de istiyoruz. Sınırlarımızın güvenliğini toprak bütünlüğümüzü can ve mal güvenliğimizi nasıl önemsiyorsak bütün ülkelerin güvenliğini önemsiyoruz.



Bulgaristan'da, Bosna Hersek'te, Ahıstan'daki vatandaşlarımıza nasıl elimizi uzattıysak Suriyeli kardeşlerimize de kucak açıyoruz. Birleşmiş Milletler'in kayıtlarına göre en fazla mülteci barındıran ülke Türkiye.



50 bin kadar Suriyeli mültecilerimiz, terörden arındırılmış bölgelere geri döndüler. Herhangi bir tehdit ülkemize içerden veya dışardan gelsin gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Güvenlik güçlerimizin teknolojik silahları, İHA'ları kullanılmsı çok büyük başarı getiriyor. Türkiye bugün dünyada dostluğu talep edilen husumetinden de çekinilen itibarı yüksek bir ülkedir. Savunmada nereden nereye geldiğimizi az önce açıkladık. 15 yıl önce savunmada dışa bağımlığımız yüzde 80'lerdeyken bu oran yüzde 40'ın altına düşmüştür.



Binden fazla şirket küçük orta ölçekli işletmeler ve üniversitelerin katkılarıyla savunma sanayii alt yapısı oluşturulumuştur. Sektörün cirosu 10 yıl içerisinde 1 milyar liradan 20 milyar liraya ulaşmış durumda. 2002'de sadece 250 milyon dolardayken bugün 6 milyar doları bulan 1.7 milyara ulaştı. Savunma ihracatımızı 1.8 milyardan 20 milyar seviyesine çıkarmış bulunuyoruz. AR-GE çalışan kişi sayısı 29 binden 133 bin seviyesine çıkmıştır.  Gelecek 10 yıl içerisinde en az yüzde 2,5 mertebesine yükselmektir.



Bu yıl tam 260 adet proje üzerinde çalışıyoruz bunların bütçesi 123 milyar liradır. Karada Altay Tankı, Milli Piyade Tüfeği gibi araçlarımızı yaptık. Tanksavarlar, güdümlü roketler artık yerli teknoloji ile üretilir hale geldi. Dost ve müttefik ülkelerinde taleplerini de değerlendiriyoruz. Savunmada Hürkuş isimli uçağımız, ATAK helokopterimiz, ANKA gibi, İHA gibi savunma araçlarımız önemli araçlarımız. Savunma sistemlerinin yenilerini envatere katmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bölgesel havuzlu çıkarma gemilerimiz hala çalışma aşamasında.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Konuşuyor    haber

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