

Başbakan Binali Yıldırım Karaman'da vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, "Gençler, Kılıçdaroğlu muhtarlarla biraraya geliyor, diyor ki, "Ey muhtarlar 16 Nisan'da evet çıkarsa 17'sinde muhtarlıklar kapatılacak". İnanıyor musunuz? Yalan 2, minibüsçülerle konuşuyor, "16 Nisan'da evet verirseniz minibüs hatlarınız iptal olacak", inanıyor musunuz? Yalan 3; işadamlarıyla toplantı yapıyor, "Eğer evet verirseniz fabrikalarınıza el konulacak, işyerleriniz elinden alınacak". İnanıyor musunuz? Ayak üstü 40 tane yalan söylüyor, hangi birini düzelteyim." dedi.







Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:







SEN ÖNCE 'EVET'E VEREN HAİNDİR' SÖZLERİNİN HESABINI VER







Gençler gelecek sizin. Geleceğin Türkiye'sinin teminatı gençler. Karaman'ın kahraman insanları. Kılıçdaroğlu'nda gün görmemiş yalan var. Bu sabah diyor ki, "Sadece Cumhurbaşkanı, sadece vali, sadece büyükelçi Türk Bayrağı taşıyacak başka kimse taşıyamayacak" diyor. Şu bayrakları kaldırın da Kılıçdaroğlu görsün. Bu ezanlar dinmez, bu bayrak inmez. Herşeyimiz bu. Bu bayrağa laf edemezsiniz. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Aşağı mahallede yalan söylüyor yukarı gelmeden unutuyor. Hem evet diyenlere vatan hainleri diyeceksin hem de kalkıp, hayır diyenlere şöyle böyle deniyor diye istismar şovu yapacaksın. Sen önce kalkıp evet oyları verenler haindir şeklindeki sözlerin hesabını verdi.







BU İŞLERİ PLANLAYANLAR TARİHİN ÇÖPÜNDE YERİNİ ALIYOR







Bu kutlu yürüyüşe beraber çıktığımızda bir söz verdik. Dedik ki, "Biz milletten başka kimseyi tanımayız. Biz hakkın ve halkın hizmetkârıyız. Tek adresimiz millettir, patron da millettir." Bugüne kadar bu prensibimizi bozmadık. Şimdi yeni anayasada işin sahibi millet olacak, patron siz olacaksınız. Yeni anayasayla milletin iradesine ortak olmaya çalışanlar, 15 Temmuz'u, 17-25 Aralık'ı, Gezi olaylarını planlayanlar, e-muhtırayı planlayanlar, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı planlayanlar artık miadını dolduruyor, tarihin çöplüğünde yerini alıyorlar.







kaynak:sabah