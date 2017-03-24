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BAŞBAKAN YILDIRIM KONUŞUYOR


BAŞBAKAN YILDIRIM KONUŞUYOR
Tarih : 24 Mart 2017, 13:36
Puan Ver : Başbakan Yıldırım Konuşuyor(8/10)10


 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Elazığ il başkanlığının düzenlediği "Vefa Buluşması"nda konuştu. Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de halka hitap eden Yıldırım, "Kılıçdaroğlu'na 'Bir öz eleştiri yap, Dersim'i, Dersim'de yaşanan o vahşeti tekrar bir öz eleştiriyle bu ülkenin gündemine getirelim' dediğimizde adını bile anmaktan korkuyor" dedi.



Yıldırım'ın Elazığ'daki açıklamalarından satırbaşları:



"MİLLETE GÜVENMİYORLAR"



Tarihi bir değişikliğin arefesindeyiz. Bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm liderler bu anayasadan şikayet ettiler. 1 Kasım öncesi Kılıçdaroğlu da yeni anayasanın gerekli olduğunu meydan meydan dolaşıp söyledi. Sözler verdi. Ama seçim geçti, bilindik CHP unutkanlığı devreye girdi. Biz millete söz verdik. Sözümüzün de arkasında olduğumuzu gösterdik. Sadece MHP ile değil, CHP ile konuştuk. Şunu da söyledik, 'Bizim teklifimizi beğenmeyebilirsiniz. Her şeyin çözümü var, siz de bir teklif getirin. İkisini de Meclis'ten geçirelim, millete götürelim. Millete iki değişiklik sunalım' dedik. Ancak buna yanaşmadılar. Çünkü millete güvenmiyorlar.



 



kaynak:habertürk








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