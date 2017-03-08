

Başbakan Binali Yıldırım, Bornova'da İstanbul-Bursa-İzmir otoyol kesiminin açılış töreninde konuştu. Daha önce 85 km'lik bölümü tamamlanan İstanbul-İzmir otoyolunun 26 km'lik bölümünün açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle ilgili yaptığı gafla ilgili değerlendirmede bulundu. Başbakan Yıldırım, "Aslında Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmemiz lazım. Ne dedi: Başbakan ile Cumhurbaşkanı aynı partiden olmazsa ne olacak dedi. Sağolsun bizim anlatamadığımızı bütün Türkiye'ye anlattı Kemal Bey. Buradaki anlaşmazlığı yetki tartışmasını ortadan kaldırıyor. Ama bir detay var; Sayın Kılıçdaroğlu sistemin değişitiğinin farkında değil. Onu da yorgunluğuna verelim" dedi.







2018'de yapımı tamamlanacak olan İstanbul İzmir otoyolunun, 26 km'lik bölümünün açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle oldu:







"İSTANBUL TARAFINDAN 85, İZMİR TARAFINDAN 26 KİLOMETRE BİTTİ"







"Değerli kardeşlerim. Şimdi Bursa'ya kadar da 85 km otoyol bitti. Önümüzdeki günlerde onu açacağız. İzmir tarafından 26 km bitti onu bugün açıyoruz. Bu yol ne anlama geliyor? Cumhuriyet kurulduğundan beri 6 bin kilometre yol yapılmış. Şimdi bizim dönemimizde kaça çıktık? 25 bin 200 kilometre. Ayrıca bütün sıcak asfaltlı yapılan yolların 2002'ye kadar 8 bin 500 kilometre. Şimdi bu yolların toplam tutarı 21 bin 300 kilometre. 3 katı.







Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin inşasında yolları olmazsa olmaz gördü. Yollar insanın istikbale yolculuğudur. Yollar geliştikçe ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine olan yolculuğu emin adımlarla devam edecek.







kaynak:sabah