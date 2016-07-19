

Darbe girişimiyle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.







Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.







Görüşme sonrası iki lider, ortak açıklama yapmak üzere kameraların karşısına geçti.







MHP lideri Devlet Bahçeli, “Sayın Başbakan çok yönlü olarak bizi bilgilendirdi. 15 Temmuz günü Türkiye'yi bir felakete götürebilecek olan bir darbe teşebbüsü mevcut siyasi iktidarın kararlı ve dik duruşu sayesinde çok kısa süre içersinde engellenmiştir. Halkımız arasında memnuniyet yaratmıştır. Toplumumuzda rahatlama olmuştur, normal hayata devam edilmiştir. Türkiye bir beladan kurtulmuştur. Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyor, milletimimize de geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum” dedi.







Başbakan Binali Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı:







Darbe kalkışmasını milletimizin kararlılığı, iktidarın ve Sayın Cumhurbaşkanımızı dirayetiyle etkisiz hale getirdik. Süreç milletimiz adına başarıyla tamamlanmıştır. İstiyoruz ki, millet bu acıları bir daha yaşamasın. Sayın Genel Başkan, telefonla arayarak her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etmiştir. Açık bir irade ortaya koymuştur. ‘Meydanlarda biz de olacağız' demiştir. Bir kez daha Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyorum. Hepimizin gözünden akan yaş aynı. Ülkemizin geleceği için bu tabloyu korumalıyız. Mesele Türkiye olunca gerisi teferruattır.”