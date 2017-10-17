BAŞBAKAN YILDIRIM: KILIÇDAROĞLU İLE MEMLEKET MESELELERİNİ KONUŞACAĞIZ
Başbakan Binali Yıldırım, bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.
"MEMLEKET MESELELERİNİ KONUŞACAĞIZ"
Başbakan Yıldırım, "Kılıçdaroğlu ile memleket meselelerini konuşacağız. Özel gündem yok." dedi.
GÖRÜŞME BUGÜN SAAT 14:30'DA
Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım bugün saat 14.30'da Meclis'te Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek.
Kaynak: haberinburada
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