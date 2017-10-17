Başbakan'dan Esnafa Müjde: İşletme Kredisi Sınırı, 150 Binden 200 Bine Çıkarıldı
Spor Bakanından Saldırıya Uğrayan G.Saray Taraftarına Geçmiş Olsun Telefonu
Bakan Kaya'dan Bylock Yüzünden Eşinden Boşanıyor İddialarına Yalanlama: Hayal Ürünü
Bahçeli, Kuzey Irak İçin Net Konuştu: Gerekirse Barzani Yakalanıp Getirilmeli
Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu İle Memleket Meselelerini Konuşacağız
Psg'li Neymar, Altın Top'u Kazanırsa 3 Milyon Euro Prim Alacak
Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Vatandaşlar Tedbirli Olmalı
Şiddet Mağduru Kadına Sanayiciden İş Desteği
Pargalı İbrahim Paşa'nın Mezarı, Karaköy'de Bir Hanın Bodrumunda Olabilir
Uçakların Havada Attığı Turun Maliyeti Şirketlere Pahalıya Mal Oluyor
Galatasaraylı Serdar, Konya'da Dövülen Gence Sahip Çıktı
Eski Beşiktaşlı Marcelo: Beşiktaş Monaco'yu 2-0 Yener
Booking.Com: Türkiye'ye Yeniden Hizmet Sunacağız
Düğününde Eğlenmeyi Abartan Azra Akın, Gelinliğini Parçalamış
O Ses Türkiye'deki Bonus Saçlı İzleyici, Acun'un Bile Ağzını Açık Bıraktı
Yolcu Otobüsü, Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 20 Yaralı
Ünlü Türkücü Faruk Tuncel'in Dünyaevine Giren Kızına, Kilo Kilo Altın Takıldı
İşçi Ve İşveren Arabulucuya Gitmeden Dava Açamayacak
Trabzonsporlu Yönetici, Ersun Yanal'la Kapıştı: Dışarı Çık
Ersun Yanal, İstediği Parayı Vermeyen Trabzonspor'la Mahkemelik Olacak

BAŞBAKAN YILDIRIM: KILIÇDAROĞLU İLE MEMLEKET MESELELERİNİ KONUŞACAĞIZ


Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu ile Memleket Meselelerini Konuşacağız
Tarih : 17 Ekim 2017, 12:30
Puan Ver : Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu İle Memleket Meselelerini Konuşacağız(6/10)2

Başbakan Binali Yıldırım, bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

"MEMLEKET MESELELERİNİ KONUŞACAĞIZ"

Başbakan Yıldırım, "Kılıçdaroğlu ile memleket meselelerini konuşacağız. Özel gündem yok." dedi.

GÖRÜŞME BUGÜN SAAT 14:30'DA

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım bugün saat 14.30'da Meclis'te Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Kılıçdaroğlu  İle  Memleket  Meselelerini  Konuşacağız    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER