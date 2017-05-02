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başbakan yıldırım, kabine üyeleri ve eşlerine veda...

BAŞBAKAN YILDIRIM, KABİNE ÜYELERİ VE EŞLERİNE VEDA...

Bakanlar Kurulu öncesi Başbakan Yıldırım, kabine üyeleri ve eşlerine kendi evinde akşam yemeği verdi. Kabine değişikliğinin konuşulduğu bugünlerde verilen eşli yemeğin bir veda yemeği olduğu söyleniyor.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 09:29
Puan Ver : Başbakan Yıldırım, Kabine Üyeleri Ve Eşlerine Veda...(7/10)6


 Referandumun sonrasında başlayan kabine değişikliği tartışmaları sürerken, gözler bugün gerçeleştirilecek olan Bakanlar Kurulu toplantısına çevrildi.



VEDA YEMEĞİ Mİ?



Başbakan Binali Yıldırım, kendisinin başkanlık edeceği toplantı öncesi kabine üyeleri ve eşlerine evinde akşam yemeği verdi. Ankara kulislerinde Bakanlar Kurulu öncesi verilen akşam yemeğinin bir veda yemeği olduğu konuşuldu.



 



kaynak:haberler








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