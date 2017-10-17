Rus Basını Yazdı! İzolasyon Korkusu Yaşayan Barzani, Bm Ülkelerine Gidecek
5 Yıllık Esaretten Sonra Trump'ın Başkanlığını Öğrendi, Şaka Zannetti
Başbakan Yıldırım İle Kılıçdaroğlu Arasındaki Görüşme Başladı
Şırnak'ta Maden Ocağında Göçük: 6 İşçi Öldü, 2 İşçi Yaralı Kurtarıldı
Mardan Palace Hotel'in Suyu Kesildi
Konya'da Galatasaraylı Taraftara Saldıran 4 Kişi Hakkında Karar Çıktı
121 Yıllık Katerina Köşkü Turizme Kazandırılacak
Şimşek: 5 Bin Kişi 1 Ton Altın Getirip Tahvil Ve Kira Sertifikası Aldı
Mtv'den Gelecek Yıl 13,6 Milyar Lira Gelir Elde Edilecek
Tüpraş'ta 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Patlamaya İlgili 3 Kişi Daha Gözaltında
İsmail Küçükkaya, Bakan Fatma Kaya'dan Canlı Yayında Özür Diledi
Real Madrid, Harry Kane Transferi İçin 720 Milyon Tl Teklif Edecek
Murat Ülker, Satışa Çıkarılan Newcastle United'a Talip Oldu
Türkiye'nin Yurt Dışı Varlıkları 226,5 Milyar Dolar Oldu
2. Kez Ameliyata Alınan Baykal'a Ziyaret Yasağı Geldi! Uyutuluyor
Erdoğan, Ab'ye Polonya'dan Mesaj Verdi: Almayacaksanız Söyleyin, Bizi Meşgul Etmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya'da! Dede Efendi'nin Eseriyle Karşıladılar
Ünlü Yorumcudan Aykut Kocaman'a Salvo: Boş Boş Konuşuyor
Malatyalı Genç Girişimci Klimalı Ayakkabı Tasarladı
Çocukları Seramoniye Çıkarmak Artık Paralı! İşte Fiyatı

Başbakan Yıldırım ile Kılıçdaroğlu Arasındaki Görüşme Başladı

BAŞBAKAN YILDIRIM İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDAKİ GÖRÜŞME BAŞLADI

Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme başladı. Başbakan Yıldırım görüşmeyle ilgili ''Memleket meselelerini konuşacağız'' demişti.

Tarih : 17 Ekim 2017, 18:00
Puan Ver : Başbakan Yıldırım İle Kılıçdaroğlu Arasındaki Görüşme Başladı(5/10)1

Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki görüşmesi başladı.

"MEMLEKET MESELERİNİ KONUŞACAĞIZ"

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makam odasında kabul etti.

Yıldırım, bugün görüşmeye ilişkin bir soru üzerine "Memleket meselelerini konuşacağız" demişti.

İHA'nın aktardığına göre Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yenilenen makam odasında ilk kez bir muhalefet liderini ağırlıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başbakan  Yıldırım  İle  Kılıçdaroğlu  Arasındaki  Görüşme  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER