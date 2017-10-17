Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme başladı. Başbakan Yıldırım görüşmeyle ilgili ''Memleket meselelerini konuşacağız'' demişti.

Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki görüşmesi başladı.

"MEMLEKET MESELERİNİ KONUŞACAĞIZ"

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makam odasında kabul etti.

Yıldırım, bugün görüşmeye ilişkin bir soru üzerine "Memleket meselelerini konuşacağız" demişti.

İHA'nın aktardığına göre Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yenilenen makam odasında ilk kez bir muhalefet liderini ağırlıyor.

Kaynak: haberinburada