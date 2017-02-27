BAŞBAKAN YILDIRIM İLE BARZANİ'NİN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin görüşmesi sona erdi. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Başbakan Yıldırım ile Barzani, öğle yemeğinde de birlikteydi. Çankaya'daki yemeğin menüsü Türkçe ve Kürtçe basıldı. Habertürk TV'nin edindiği bilgiye göre yemekte fava, acuka, semizotu salatası; elmalı kereviz çorbası; roka salatası, taze fasulye, ızgara levrek ve tatlılar servis edildi.
kaynak:habertürk
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