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BAŞBAKAN YILDIRIM, İFTAR İÇİN KÖMÜR OCAĞINA İNECEK


BAŞBAKAN YILDIRIM, İFTAR İÇİN KÖMÜR OCAĞINA İNECEK
Tarih : 13 Haziran 2016, 15:50
Puan Ver : Başbakan Yıldırım, İftar İçin Kömür Ocağına İnecek(10/10)7


Başbakan Binali Yıldırım yarın Kütahya'nın Tavşanlı İlçesine bağlı Tunçbilek Beldesi'ndeki Garp Linyitleri İşletmeleri'nde (GLİ) yeraltı ocağına inip burada kömür işçileriyle iftar yapacak.Alınan bilgilere göre Başbakan Binali Yıldırım yarın akşam saatlerinde helikopterle Ankara'dan Kütahya'nın Tavşanlı İlçesine gelecek. Yıldırım buradan Tunçbilek Beldesine geçerek GLİ Müessesi Müdürlüğü'nü ziyaret edecek. Tesisleri gezecek olan Babakan Yıldırım daha sonra yeraltı kömür ocağına inerek burada 200 işçiyle birlikte iftar yemeği yiyecek.



Başbakan Yıldırım'ın gelişi nedeniyle Tavşanlı Belediye binasının dış duvarları boyanmaya başlandı, ilçe merkezi belediye görevlileri tarafından Türk Bayrakları ile donatıldı.








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