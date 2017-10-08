BAŞBAKAN YILDIRIM İDLİB İÇİN MESAJI VERDİ: RUSYA İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ
İdlib operasyonu hakkında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ''Rusya ile birlikte çalışıyoruz. Bölgede güvenliği sağlayacağız.'' dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, İdlib operasyonu hakkında konuştu. Yıldırım, "Rusya ile birlikte çalışıyoruz. Bölgede güvenliği sağlayacağız." dedi.
FIRTINA OBÜSLERİ 7 ATIŞ YAPTI
Öte yandan Türkiye'nin de dahil olduğu İdlip'te ateşkesi koruma operasyonunun 2'nci gününde, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Karakolu'ndan, İdlip kentine doğru Fırtına obüsleriyle 7 kez atış yapıldı.
BÖLGEYE İNTİKAL YAPILDI
ÖSO güçleri, terör örgütü El Kaide bağlantılı El Nusra'nın devamı olan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ile Ahrar'uş Şam'ın kontrolünde olan Suriye'nin Türkiye'ye komşu İdlib kentine girmişti. Sınırda da hareketlilik yoğun. Dün gece bölgeye intikal yapıldı.
Kaynak: haberinburada
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