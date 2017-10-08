Başbakan Binali Yıldırım, İdlib operasyonu hakkında konuştu. Yıldırım, "Rusya ile birlikte çalışıyoruz. Bölgede güvenliği sağlayacağız." dedi.

FIRTINA OBÜSLERİ 7 ATIŞ YAPTI

Öte yandan Türkiye'nin de dahil olduğu İdlip'te ateşkesi koruma operasyonunun 2'nci gününde, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Karakolu'ndan, İdlip kentine doğru Fırtına obüsleriyle 7 kez atış yapıldı.

BÖLGEYE İNTİKAL YAPILDI

ÖSO güçleri, terör örgütü El Kaide bağlantılı El Nusra'nın devamı olan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ile Ahrar'uş Şam'ın kontrolünde olan Suriye'nin Türkiye'ye komşu İdlib kentine girmişti. Sınırda da hareketlilik yoğun. Dün gece bölgeye intikal yapıldı.

Kaynak: haberinburada