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Başbakan Yıldırım İdlib İçin Mesajı Verdi: Rusya İle Birlikte Çalışıyoruz
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Başbakan Yıldırım İdlib İçin Mesajı Verdi: Rusya ile Birlikte Çalışıyoruz

BAŞBAKAN YILDIRIM İDLİB İÇİN MESAJI VERDİ: RUSYA İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

İdlib operasyonu hakkında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ''Rusya ile birlikte çalışıyoruz. Bölgede güvenliği sağlayacağız.'' dedi.

Tarih : 08 Ekim 2017, 13:40
Puan Ver : Başbakan Yıldırım İdlib İçin Mesajı Verdi: Rusya İle Birlikte Çalışıyoruz(7/10)3

Başbakan Binali Yıldırım, İdlib operasyonu hakkında konuştu. Yıldırım, "Rusya ile birlikte çalışıyoruz. Bölgede güvenliği sağlayacağız." dedi.

FIRTINA OBÜSLERİ 7 ATIŞ YAPTI

Öte yandan Türkiye'nin de dahil olduğu İdlip'te ateşkesi koruma operasyonunun 2'nci gününde, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Karakolu'ndan, İdlip kentine doğru Fırtına obüsleriyle 7 kez atış yapıldı.

BÖLGEYE İNTİKAL YAPILDI

ÖSO güçleri, terör örgütü El Kaide bağlantılı El Nusra'nın devamı olan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ile Ahrar'uş Şam'ın kontrolünde olan Suriye'nin Türkiye'ye komşu İdlib kentine girmişti. Sınırda da hareketlilik yoğun. Dün gece bölgeye intikal yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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