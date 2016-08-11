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başbakan yıldırım, halid meşal'le görüştü

BAŞBAKAN YILDIRIM, HALİD MEŞAL'LE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Binali Yıldırım, Hamas lideri Halid Meşal'le telefonda görüştü. Görüşmede, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı.

Tarih : 11 Ağustos 2016, 13:55
Puan Ver : Başbakan Yıldırım, Halid Meşal'le Görüştü(0/10)


Başbakan Binali Yıldırım, Hamas lideri Halid Meşal ile telefon görüşmesi yaptı.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Meşal görüşmede, darbe girişiminin alt edilmesi nedeniyle tebriklerini iletti. Başbakan da Meşal'e destekleri için teşekkür etti.



Yıldırım'ın görüşmede gönderilen 11 tonluk insani yardımın Gazze'ye ulaştığını, yardımların süreceğini de söylediği belirtildi.








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Halid  Meşal  Le  Görüştü    haber

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