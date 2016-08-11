BAŞBAKAN YILDIRIM, HALİD MEŞAL'LE GÖRÜŞTÜ
Başbakan Binali Yıldırım, Hamas lideri Halid Meşal'le telefonda görüştü. Görüşmede, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı.
Başbakan Binali Yıldırım, Hamas lideri Halid Meşal ile telefon görüşmesi yaptı.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Meşal görüşmede, darbe girişiminin alt edilmesi nedeniyle tebriklerini iletti. Başbakan da Meşal'e destekleri için teşekkür etti.
Yıldırım'ın görüşmede gönderilen 11 tonluk insani yardımın Gazze'ye ulaştığını, yardımların süreceğini de söylediği belirtildi.
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