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başbakan yıldırım, gülen'in iadesi için abd'ye gidiyor

BAŞBAKAN YILDIRIM, GÜLEN'İN İADESİ İÇİN ABD'YE GİDİYOR

Başbakan Yıldırım, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için 7-11 Kasım tarihleri arasında ABD'de olacak.

Tarih : 31 Ekim 2017, 19:20
Puan Ver : Başbakan Yıldırım, Gülen'in İadesi İçin Abd'ye Gidiyor(7/10)4


Başbakan Binali Yıldırım'ın 7-11 Kasım tarihleri arasında ABD'ye gideceği ve burada FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için girişimlerde bulunacağı ortaya çıktı.



İL BİLGİYİ ADALAET BAKANI VERMİŞTİ



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili belgelerin tamamının ABD'ye gönderildiğini, Başbakan Yıldırım'ın önümüzdeki süreçte, bu ve diğer başka konularla ilgili temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret edebileceğini söylemişti.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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