

Başbakan Binali Yıldırım'ın 7-11 Kasım tarihleri arasında ABD'ye gideceği ve burada FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için girişimlerde bulunacağı ortaya çıktı.



İL BİLGİYİ ADALAET BAKANI VERMİŞTİ



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili belgelerin tamamının ABD'ye gönderildiğini, Başbakan Yıldırım'ın önümüzdeki süreçte, bu ve diğer başka konularla ilgili temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret edebileceğini söylemişti.



























Kaynak: haberinburada



