BAŞBAKAN YILDIRIM, GÜLEN'İN İADESİ İÇİN ABD'YE GİDİYOR
Başbakan Yıldırım, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için 7-11 Kasım tarihleri arasında ABD'de olacak.
Başbakan Binali Yıldırım'ın 7-11 Kasım tarihleri arasında ABD'ye gideceği ve burada FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için girişimlerde bulunacağı ortaya çıktı.
İL BİLGİYİ ADALAET BAKANI VERMİŞTİ
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili belgelerin tamamının ABD'ye gönderildiğini, Başbakan Yıldırım'ın önümüzdeki süreçte, bu ve diğer başka konularla ilgili temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret edebileceğini söylemişti.
Kaynak: haberinburada
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