

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:







Bu terör saldırısı kardeşlerimize Viranşehir'lilere yapılmıştır. Pakistan'da yapılan bombalı saldırı için kardeş Pakistan halkına taziyelerimizi iletiyoruz. DEAŞ bölgemiz için ne kadar büyük tehdit ise Asya, Avrupa ve Amerika için aynı şekilde tehdittir. İsmi ne olursa olsun bütün terör örgütlerinin hedefi insandır. Bugün bizim kapımızı çalan tehdit unutulmasın ki yarın bunların sırtını sıvazlayanların kapısını zorlayacaktır. Son zamanlarda terörü ve şiddeti destekleyen olaylar gelişti. İsrail'de ezan kısıtlaması, Avrupa'da yükselen İslam karşıtı söylemler çok ama çok tehlikeli gelişmelerdir. Bu söylemler nefret suçlarını beslemekte evrensel insani değerleri bir bir yok etmektedir.







BU TOPLANTILARIN İSTANBUL'DA YAPILMASI RASTLANDI DEĞİL







Buradan bütün ülkelere sesleniyorum. Bindiğiniz dalı kesmeyin. Dünyanın ve insanlığın huzuru için elinizi taşın altına koyalım. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Dünya Turizm Forumu'nun açılışını gerçekleştirdik. Orada bir kez daha ülkemizin eriştiği müspet noktayı gururla gördüm. Dünyanın tüm renkleri, farklı kültürlerinin aynı çatıda İstanbul'u konuştuğuna şahit oldum. Bu tür saygın toplantıların Türkiye'de yapılması bir rastlantı değil.







MALTA'DA İKİ ÖNEMLİ ALANDA ANLAŞMA İMZALADIK







Hafta içinde biz de yola revan olduk. İlk durak Malta. Maltalı mevkidaşımızla ikili görüşmeleri ele aldık. Bakanlarımız kendi mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi ve anlaşmalar imzalandı. Sağlık, sosyal politikalar alanında işbirliğini öngören iki anlaşma imzaladık. Ziyaretimizin önemli bir amacı da dost ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek, ticaretimizi arttırmak. Bu çerçevede Türkiye-Malta İş Forumu'na katılarak yapılması gereken konuları etraflıca konuştuk.







ALMANYA'DA ONBİNLERCE TÜRKİYE SEVDALISI 'EVET' DEDİ







Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın tertip ettiği Memleket Sevdalıları Evet Diyor programına katıldım. Buradan açıkça ifade ediyorum ki, gurbetteki kardeşlerimizin gözünde hasret dolu memleket sevdasını gördük ve çok duygulandık. Size gurbetteki kardeşlerimizin selamını getirdim. Almanya'da binlerce vatandaşımızın Türkiye'ye selam yolladı. Şehit analarına selam yolladı. Gazilerimize selam yolladı. Askerimize, polisimize selam gönderdi. Ayyıldızlı bayrağımıza selam gönderdiler. Ne dediler biliyor musunuz: Burada seçimler Türkiye'den önce başlayacak. Biz daha şanslıyız. Bizim rengimiz belli. Sandıkları önce biz dolduracağız. Almanya'da o gün onbinin üzerinde Türkiye sevdalısı, binlerce demokrasi gönüllüsü tek yürek oldu 'evet, evet, evet' dedi.







16 NİSAN'DA 15 TEMMUZ DESTANINI TAÇLANDIRACAĞIZ







Önceden "Edirne'den Kars'a" derdik. Şimdi değişti; Almanya'dan Kars'a oldu. Almanya'daki gurbetçilerimiz evet diyeceğiz, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına karar vereceğiz, dediler. Birçok sivil toplum temsilci Avrupa'nın farklı ülkelerinden katılım sağladı. Bir kez daha gördük ki, mesele memleket meselesi ise gerisi teferruattır. Uğradığımız her durakta sizlerin 15 Temmuz'da yazdığı milli irade destanı konuşuyor Avrupa'da. Şimdi bu destanı taçlandırma vakti geliyor. Milli iradeyi tanklar, uçaklar, darbeci teröristler karşısında aslanlar gibi müdafa ettik. Artık sandığa gidip, milli iradeyi garanti altında daha da etkin kılacağız.







EVET TÜRKİYE'Yİ BÖLECEK OLSAYDI KANDİL'DEKİLER KOŞARDI







15 Temmuz'da 248 şehidimizin kanına giren hain teröristlere, Kandil'e selam duranlara, Pensilvanya'nın karşısında hazırola geçenlere sadece milletin karşısında hazırola geçmek için 'evet' diyeceğiz. Bu tellallar ne diyor; Efendim, ülke bölünecek. Yahu bu referanduma evet deyince ülke bölünecek olsa önce Kandil koşa koşa evet der. Onların amacı Türkiye'yi bölmek değil mi zaten. Böyle fırsat gelmiş ayaklarına teperler mi? 15 Temmuz Türkiye'yi bölmek isteyenleri FETÖ hayır kampanyası yapıyor. Pensilvanya'daki fitne yuvasından 'Hayır' oyu talimatı çıkıyor. Bunlar memleketin yararına olacak hiçbir şeye 'evet' derler mi?







YAYGARA YAPANLAR SUS PUS! AĞIZLARINI BIÇAK AÇMIYOR







Türkiye'nin geleceğini karartmaya yönelik hesap yapanlar kaybetmeye mahkum. Türkiye'nin yükselişini hiçbir güç engelleyemeyecek, engelleyemez. Her şeye rağmen Türkiye istikrarı koruyor, bundan zerre kadar şüpheniz olmasın. 2016'da uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 56'sını 15 Temmiz'dan sonra aldık. Sadece bu bile AK Parti'ye güvenin artarak devam ettiğini göstermeye yapar. 2017'de reformlarımız ve atılımlarımız kesintisiz devam edecek. Küresel kriz döneminde dahi 7 milyon vatandaşımıza iş ve aş sağladık. Son dönemde işsizlikte istemediğimiz ufak tefek olumsuzluklar yaşandı. Bunlar geçici, hepsini aşıyoruz. 2016'da aldığımız kararlar yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Dövizde iniş devam ediyor. Yukarı çıkarken yaygara yapanlar aşağı doğru inerken sus pus, ağızlarını bıçak açmıyor.







BEYAZ EŞYA VE MOBİLYADA VERGİ İNDİRİMİNE GİTTİK







İnşallah 2017 istihdamda seferberlik yılı olacak. Hükümet olarak biz de destek adımlarımızı attık, işe girecekleri destek olmak için vergi kolaylığı, işletmelerin finansmana erişimi gibi imkanlar getirdik. Stratejik önemi olan sektörlerde süper teşvik uygulamasını başlattık. İşletmelerimize verdiğimiz destekleri arttırarak bir pakette topladık. Kurumlar vergisi indirimiden Gümrük Vergisi muafiyetine, işverene sigorta primi desteğine kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik. Şimdi de KOBİ'lerimize ve esnafımız başta olmak üzere nakit ihtiyacı olan küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi garanti fonu teminat vermek suretiyle kredi kullandırılabilecek. Beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimlerine gittik.







ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMENLERE MÜJDE







Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var. 20 bin 127 öğretmenin atamasını yapmaya karar verdik. Mart ayında işlemler başlıyor.







BİZİM İÇİN PKK, YPG, DEAŞ VE FETÖ BİRBİRİYLE EŞİTTİR







Terör örgütleri arasında ayrım yapanlar şunu bilsinler; bizim için PKK eşit YPG eşit DEAŞ eşit FETÖ... Hepsi aynı derecede terör batağına batmış katiller sürüsüdür. Türkiye'nin ulusal güvenliği ve çıkarları için bunların hepsiyle amansız mücadelemiz devam edecek. El Bab'da şehrin tamamı kontrol altına alındı. Şimdi temizlik harekatı yapılıyor. Şehirde güvenliğin tam olarak sağlanması bir miktar zaman alacak. Devleti FETÖ denen illetten temizlemek için aralıksız çalışıyoruz.







ABD'Lİ YÖNETİM DUYARLI: FETÖ GELECEK HESAP VERECEK







FETÖ elebaşına gelince... ABD'li yetkililerle görüşmemiz devam ediyor. Yeni yönetimin daha anlayışlı ve duyarlı olacağını görüyoruz. Şartlar ne olursa olsun FETÖ gelecek hesap verecek. Terör örgütleri tamamen yok edilinceye kadar bu mücadele sürecek.







KRİZLERDEN ETKİLENMEMEK İÇİN GEREKLİ GAYRET GÖSTERİLİYOR







Lafların değil icraatların mimarı olan AK Parti'yle çok yönlü kalkınma politikası sağlıklı bir şekilde tıkır tıkır uygulanıyor. Küresel ve finansal dalgalanmalar, bölgesel siyasi belirsizlikleri dikkatle takip ediyoruz. Ülkemizin asgari düzeyde etkilenmemesi gerekli gayreti gösteriyoruz.







BU KÖPRÜ İSTANBUL'U EGE'YE VE AKDENİZ'E BAĞLAYACAK







15 Temmuz gecesi memleketimiz, güzel yurdumuz bir işgal girişimiyle karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz'u takip eden günde dünyanın en büyük havalimanının inşaatı devam etti mi? Ulaşım, teknoloji, eğitim, sağlık, turizm yatırımlarımız devam etti mi? Daha geçtiğimiz günlerde Çanakkale'ye inşa edilecek köprünün görselleri kamuoyuyla paylaşıldı mı? İnşallah Çanakkale şehitlerimizin anıtına 18 Mart günü dünyanın en uzun köprüsünün temelini atıyoruz. Hayırlı mubarek olsun. Bu köprüyle İstanbul'u Çanakkale'ye, Ege'ye, İzmir'e, Manisa'ya hatta Akdeniz'e bağlıyoruz. Üç gidiş, üç geliş altı şeritli otoyollardan oluşuyor. Bu köprüde 2 bin 23 ayak açıklığıyla dünyanın en uzun köprüsü olacaktır.







kaynak:ahaber