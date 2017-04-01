

Başbakan Binali Yıldırım, Edirne İstasyon Meydanı'nda halka hitap etti. Başbakan Yıldırım, özetle şu mesajları verdi:







"İKİ BAŞLILIK ZAMAN KAYBETTİRİYOR"







Bu iki başlılık sorun oluyor. Bunu niye yapıyoruz? Bu iki başlılık bize zaman kaybettiriyor, sorunların çözümleri gecikiyor, kalkınmamız yavaşlıyor, kazanımlarımız maalesef bir bir elimizden gidiyor. Mevcut sistem Türkiye'nin büyümesine ayak uyduramıyor.







"PKK, FETÖ HAYIR DİYOR"







Kimler 'hayır' diyor. Bakın PKK karşı çıkıyor, FETÖ gece-gündüz 'hayır' için çalışıyor, bazı Avrupa ülkeleri de 'hayır' için çalışıyor. Bu size bir şey hatırlatmıyor mu?







kaynak:habertürk