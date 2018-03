Beştepe'de Ekonomi Yatırımı toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bu bir devrim" diyerek "Devlette işiniz varsa her bir kuruma ayrı evrak hazırlama işine son veriyoruz, bu bir devrim. Artık bürokratla karşı karşıya gelmeden her türlü işinizi yapacaksınız. Bürokrasi tuş oluyor. Vatandaş ile devlet arasındaki her türlü iş E-Devlet üzerinden yapılacak" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"1 AYDA KURULAN ŞİRKET ARTIK 1 SAATTE KURULUYOR"

Bu bir devrim. Bu yıl sonuna kadar her türlü iş e- devlet üzerinden yapılacak. Artık bürokrasi tuş oluyor.

Şimdi mümkün mertebe bilişimi geliştirerek, vatandaşla yüzyüze gelmeden işlem yapmanın bu süreçte zamanını azaltırıyoruz. İkincil düzenlemelerde hızla devreye giriyor ve uygulama hemen başlıyor.İş yapmak isteyen vatandaşlarımız şirket kurmak istiyor. Eskiden 1 ayda kurulan şirket şimdi 1 saate düştü. Daha da kısalabilir bu. Bu ciddi bir ilerlemedir. İş yapmak, şirket kurmak geleceğe yönelik bir fedakarlıktır. Şimdi şirket kurmak için iller ve ilçelerde ticaret sicil müdürlüklerine gideceğiz. Bunun ne faydası var? 2 bin 250 lira veriyordunuz şimdi 650 lira vereceksiniz. Her bir devletle ilgili işiniz varsa her bir kuruma aynı evrakları tekrar tekrar hazırlayıp götürme işine son veriyoruz. Bu bir devrim! E-devlet üzerinden vatandaşın devletle ilgili iş yapma oranı yüzde 57'ye çıktı.

"HER TÜRLÜ İŞLEM İNTERNETTEN YAPILACAK"

Ama bu yıl sonuna kadar vatandaş-devlet arasında her türlü iş internetten, e-devlet üzerinden yapılacak. Bürokrasiyle, bürokratla karşı karşıya gelmeden her işinizi yapabileceksiniz. Gerekli dökümanlar zaten mevcut. Onlar arasında bir elektronik ortamda haberleşme olacak, bilgiler havuzda bulunacak. Sizin sadece vatandaşlık numaranızı girerek işlemlerinizi halledebileceksiniz.

18 İŞLEMDEN 6 İŞLEME DÜŞÜYOR

Geçtiğimiz yıl bir iflas erteleme hakkı getirdik. Gördük ki bunu bir düzen kuruldu, avukat/işveren hiç iflas erteleme durumu olmayanlar bunu kötüye kullanmaya başladı. Bunu kaldırdık bunun yerine şirketin kurtarılması ile ilgili bir mekanizma geliştirdik. Kötü niyetlerin de tedbirini alacak bir uygulamayı getirmek daha da önemlisi şirketin batık hale gelmeden, sıkıntı ortaya çıkar çıkmaz kurtarma anlaşmasına girebilmesine imkan getiriyoruz. Şayet şirket kurtarılamamışsa mallarının bir bütün halinde satılarak ekonomik değerinin de korunmasını hedefliyoruz.

İnşaat sektörü bu şekilde önemli ölçüde rahatlamış olacak. İnşaat izni alınması için 18 tane işlem yapılıyor. Bu sayıyı 6'ya indiriyoruz. Belediye elektronik ortamda bu sorgulamaları yapıp, işlemi tamamlamış olacak.

Benzer bir kolaylığı da iskan... Yapı kullanma belgesi ve elektrik bağlanması işleminde de yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımız ile yürütülecek çalışma sonunda hazırlanılan bir ortak platform olacak. Böylece, artık bu her yerde iş yapma, koşuşturma dönemi son alacak. Birkaç ay içerisinde bu ortak platformu İçişleri Bakanlığımız hazırlamış olacak.

"4 KAT DAHA BÜYÜK YATIRIM YAPIYORUZ"

Türkiye offline değil online olan bir ülke konumundadır. Bize bu imkanı sağlayan telekom şirketleri var. Gerekli altyapıyı gecikmeden yapıyorlar. Bu altyapı ile ilgili zorluklar yaşanıyordu bu reform çerçevesinde bu sorunu da çözmüş oluyoruz. Baz istasyonu kuruluyor, vatandaş "buraya kuramazsın" bir sürü bahane! Biz interneti kabul edeceksek bu istasyonları da hayatımızın bir parçası olacağını kabul etmemiz lazım. Bizim standartlarımız bu konuda Avrupanın müsaade ettiği oranların 4'te biri kadar. Dört kat daha büyük yatırım yapıyoruz.





Kaynak: haberinburada