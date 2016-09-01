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BAŞBAKAN YILDIRIM DİYARBAKIR'A GİDECEK


BAŞBAKAN YILDIRIM DİYARBAKIR'A GİDECEK
Tarih : 01 Eylül 2016, 14:02
Puan Ver : Başbakan Yıldırım Diyarbakır'a Gidecek(9/10)8


Başbakan Binali Yıldırım, 4 Eylül Pazar günü Diyarbakır'a gidecek.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Diyarbakır ziyareti kapsamında, terörden temizlenen bölgelere yönelik uygulanan Birlik, Huzur ve Demokrasi Eylem Planı kapsamında başlatılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.



Yıldırım'ın, ziyaretinde, ayrıca vatandaşlarla buluşması bekleniyor.








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Diyarbakır  A  Gidecek    haber

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