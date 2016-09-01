BAŞBAKAN YILDIRIM DİYARBAKIR'A GİDECEK
Başbakan Binali Yıldırım, 4 Eylül Pazar günü Diyarbakır'a gidecek.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Diyarbakır ziyareti kapsamında, terörden temizlenen bölgelere yönelik uygulanan Birlik, Huzur ve Demokrasi Eylem Planı kapsamında başlatılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.
Yıldırım'ın, ziyaretinde, ayrıca vatandaşlarla buluşması bekleniyor.
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