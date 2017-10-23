Dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, Galatasaray taraftarlarının yaptığı koreografi maçın en çok konuşulan olaylarından oldu. Koreografide FETÖ bağlantısı olduğu iddiaları maçın önüne geçti.

BAŞBAKAN YILDIRIM SORUŞTURMA TALİMATI VERDİ

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, Galatasaray tribünlerinde açılan pankarta ilişkin soruşturma açılması yönünde talimatta bulundu.

ROCKY TEMALI KOREOGRAFİ YAPILMIŞTI

Golsüz eşitlikle tamamlanan derbi karşılaşması öncesi sarı-kırmızılı taraftar grubu "UltrAslan"ın da yer aldığı Odeabank tribününde önce "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor" ve "Ayağa kalk" pankartları açılmış, ardından ABD'li aktör Sylvester Stallone'nin "Rocky Balboa" karakterini canlandırdığı "Rocky" filminden esinlenerek hazırlanan görsel makaralı sistemle tribüne çekilmişti.

Kaynak: haberinburada