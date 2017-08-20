Vietnam seyehati öncesi basın toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, toplu sözleşme öncesinde kendisine yöneltilen "Memursen ve Çalışma Bakanı ile bir görüşme yapacağınızı öğrendik. Detay alabilir miyiz?" sorusuna "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız bir süreden beri memurlarımız adına toplu sözleşmeleri muhattaplarıyla sürdürüyor. Pazaresi gece yarısına kadar süre var" dedi.

"ENFLASYONUN ALTINDA BİR ÜCRETE MAHKUM ETMEYECEĞİZ"

Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam ziyareti öncesinde soruları yanıtladı. Başbakan memur toplu sözleşmeleri ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Başbakan şöyle devam etti: Mutabakat sağlanırsa sözleşme imzalanmış olacak. Sağlanamazsa hakem kuruluna gidilecek. Hakem kurulu bir kara verecek ve karar uygulanacak. Ümit ederiz ki hakeme gerek kalmadan makul düzeyde anlaşma sağlanır. Memurlarımızı, çalışanlarımızı enflasyonun altında bir ücrete mahkum etmeyeceğiz. Enflasyon kayıplarını vereceğiz bir takım yan imkanlarla bunun üzerinde bazı imkanları sağlamış olacağız" dedi.

Kaynak: haberinburada