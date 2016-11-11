

Trabzon Valiliğini ziyaret eden Başbakan Bİnali Yıldırım, Trabzon Meydanı'nda halka hitap etti. Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Ülkenin Anamuhalefet Partisi genel başkanı pusulayı yitirmiş vaziyette, nereye toslayacağı belli değil. Allah yardım etsin. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor" dedi. Mahkemenin çağrılarına uymadığı için gözaltına alınan ardından tutuklanan HDP'li vekillerle ilgili Başbakan Yıldırım, "Geldin mi? İfadeni de verdin mi, dersini de aldın mı? Alacaksın. Burası hukuk devleti, burası Türkiye Cumhuriyeti, burada terörün borusu ötmez" dedi.







Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Gece gündüz demeden, memleketin her köşesinde hangi yuvada, hangi mağarada, hangi delikte bir terörist varsa hepsi yok oluncaya kadar bu mücadele devam edecek."







"TÜRKİYE'DE TERÖRÜN BORUSU ÖTMEZ"







Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:







"Biz terörle, teröre destek veren siyasi uzantılarıyla mücadele ederken ne kadar da bunların destekçisi varmış, ne kadar da seveni varmış. Bütün Avrupa ülkelerinden 'aman bu adamlara dokunmayın'. Kardeşim neye dokunmayacaksın? Mahkeme çağırıyor, 'gel ifade ver'. 'Ben seni, mahkemeni kabul etmiyorum, gelmiyorum, ifade vermiyorum, beni alamazsınız, beni veremezsiniz'. Geldin mi? İfadeni de verdin mi, dersini de aldın mı? Alacaksın. Burası hukuk devleti, burası Türkiye Cumhuriyeti, burada terörün borusu ötmez."







"BU SOKAK ÇIKMAZ SOKAKTIR"







"Anamuhalefet partisini sağduyulu olmaya çağırıyorum. Bırak, bu dışarıdaki terör sponsorlarının ağzıyla konuşmaktan vazgeç." diyen Başbakan Yıldırım şunları söyledi:







"Türkiye'nin ne büyük badirelerden, ne büyük sıkıntılardan geçtiğini görmüyor musun? Şehitlerimizi görmüyor musun? Terörle yapılan amansız mücadeleyi görmüyor musun? Şimdi zaman ülkeye sahip çıkma zamanıdır, bir olma, beraber olma zamanıdır. Ayrılıkçılara, terör goygoycularına yaranma zamanı değildir. Ülkenin, milletin bekası için bir olma, beraber olma, birlikte çalışma zamanıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, yol yakınken dön bu yanlıştan. Bu yol, yol değil, bu sokak çıkmaz sokaktır. Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı çıkmış birtakım laflar ediyor, insan dinleyince kanı donuyor. Diyor ki 'Terör örgütüne yardım yapan AK Parti'dir. El-Nusra, DEAŞ, PKK, FETÖ'yü ülkenin başına bela eden AK Parti'dir'. Bu ne demek kardeşim? Ülkenin Anamuhalefet Partisi genel başkanı pusulayı yitirmiş vaziyette, nereye toslayacağı belli değil. Allah yardım etsin. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Türkiye'de terörün her türlüsü ile amansız mücadeleyi yapan kim; AK Parti. O FETÖ'cülere, o terör gruplarına arka çıkan, hem avukatlık hem hakimlik yapmaya çalışan kim; işte millet biliyor. Kimin ne yaptığını biliyor. Bir oraya, bir oraya koşuyorlar. Neymiş efendim, tutuklamalar varmış. Neymiş, gözaltılar var. Kardeşim, ne zamandan beri suç işlemek meşru hale geldi bu memlekette? Darbecilere, bölücülere arka çıkmak Anamuhalefet Partisi'nin işi midir, görevi midir?"







kaynak:sabah