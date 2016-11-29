

Başbakan Binali Yıldırım, himmet adı altında alınan paraların avuç avuç lobi şirketlerine aktarıldığını belirterek, "Helalinden kazandığınız paraları orada burada seçim kampanyalarına Türkiye aleyhindeki lobi şirketlerine aktarıyorlar. Bir daha bu milletten değil himmet zırnık bile alamayacaklar, zırnık bile yok, zırnık, bitti o günler" dedi.







Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, küresel piyasalardaki hareketler ve kurlardaki oynaklık konusunda tedbirli ve dikkatli olduklarını belirterek, bugünlerde piyasalarda yaşanan olayların sadece Türkiye'ye has bir durum olmadığına dikkati çekti. Küresel piyasalardaki dalgalanmaların diğer ülkeleri olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkilediğini anlatan Yıldırım, Amerikan Başkanlığı seçimi sonrası izlenecek politikaların bir gösterge olduğunu ifade etti.







Güneydoğu'da sınırötesi operasyonlarda PKK ve türevi örgütlerle amansız mücadelenin de sürdüğüne dikkati çeken Yıldırım, "Bütün bu terör örgütlerine elinde emzikli masum bebek muamelesi yapan dost bildiğimiz ülkelerle gerekli mücadeleyi veriyoruz" dedi.







Yıldırım, "Bugün de vatandaşlarımızın desteği ile bu durumun üstesinden geleceğiz. Kriz, dalgalanma diyoruz. Daha bugün açıklandı 8,5 milyon vatandaşımızın 78 milyar lira müracaat etti, devlete olan borcunu ödemek için, Maliye Bakanlığına. Yetmedi 1 milyon 316 bin vatandaşımızı da Çalışma Bakanlığına müracaat ederek 34 milyar 254 milyonluk borcunu yeniden yapılandırmak istedi. İkisini topladığımızda, 112 milyar lira, vatandaşımız diyor ki kriz mi var al sana para. Şimdi kriz tellallarının ortada kol gezdiği esnada bütçenin beşte biri kadar parayı devletin kasasına yatırmak için 10 milyon vatandaş sıraya girdi. Böyle ülkeyi nerede bulacaksınız?" dedi.







"Bunların adı felaket tellalları korosu" diyen Yıldırım, "Bu koro, Sayın Cumhurbaşkanımız 2008 yılında küresel kriz bizi teyit geçecek deyince de sazlarını alıp sahaya inmişti. Biz karınca gibi çalışıp kışın derin şartlarına hazırlanıyoruz, bunlar ise şarkı türkü. Bu millet kimi dinleyeceğini biliyor, kime inanacağını biliyor" şeklinde konuştu.







Artık eski Türkiye'nin olmadığını belirten Yıldırım, "Türkiye'nin ekonomisi güçlü, temelleri sağlam. Biz, ekonomimizin gücünü daha da artıracak reformlara kararlılıkla devam ediyoruz. Reel sektörü ekonomiyi desteklemeyi sürdürüyoruz. Merkez Bankası fiyat istikrarı için gerekli elindeki araçları kullandırıyor. Merkez Bankası'nın bu söylentilere rağmen net döviz rezervinde herhangi bir azalma söz konusu değil. Planlarımızı en kötü senaryoya göre yaptık. Biz ekonomik tedbirlerde işimizi kış tutuyoruz, yaz çıkarsa bahtımıza. Hükümet olarak belli başlı tedbirleri önemli uygulamaları devreye alıyoruz" dedi.







kaynak:haberler